So sieht die Schlangenhaut aus, die eine Erzieherin im Keller des Gemeindeshauses an der Emilstraße in Bochum-Höntrop gefunden hat.

Schlangenfund Erzieherin findet Schlangenhaut in Gemeindehaus in Bochum

Bochum Eine Erzieherin hat in einem Gemeindehaus in Bochum eine Schlangenhaut gefunden. Feuerwehr und Schlangenexperten sind auf der Suche.

Nach dem Fund einer großen Schlangenhaut ist das Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde in Bochum-Höntrop bis auf Weiteres geschlossen. Mehrere Stunden lang hatten zwei Schlangenexperten und die Feuerwehr am Montag das Gebäude durchsucht.

Bislang vergeblich. "Die Suche geht am Dienstagmorgen weiter", so der Bochumer Feuerwehr-Chef Simon Heußen nach dem Ende des Einsatzes um 18 Uhr.

Kinder und Erzieher müssen Gebäude verlassen

Gegen 13.35 Uhr war die Meldung von dem Schlangenfund in der Feuerwehr-Leitstelle eingegangen. Eine Erzieherin hatte im Keller des eingeschossigen Gebäudes, in dem neben einem Kindergarten auch ein Jugendheim untergebracht ist, eine 1,20 bis 1,50 Meter lange Schlangenhaut entdeckt. Ob sie von einer giftigen Schlange stammt, darüber sind sich die Experten nach Auskunft der Feuerwehr noch nicht im Klaren. Aber es bestehe der Verdacht, dass sich immer noch eine Schlange in dem Gebäude befindet. Vorsichtshalber mussten die sechs Kinder sowie die fünf Erzieher das Gebäude verlassen.

Gegen 18 Uhr wurde die bis dahin ergebnislose Suche dann beendet. In dem Keller, der zum Teil ausgeräumt wurde, hatten die acht Feuerwehrleute und die beiden Schlangenexperten kein Reptil gefunden. Sie wollen nun am Dienstag das Erdgeschoss absuchen. "Möglicherweise kann die Suche einige Tage dauern", heißt es bei der Feuerwehr.

25 Kilogramm Mehl wurden ebenso wie zehn Rollen doppelseitiges Klebeband nach Höntrop gebracht, um im Keller und im Erdgeschoss des Gebäudes "Schlangenfallen" zu errichten. "Außerdem wurden alle Türen abgeschlossen und verklebt", so ein Feuerwehrsprecher.

Kobra im Keller gefangen

Mehrfach hatten in der jüngeren Vergangenheit Schlangenfunde für Aufregung in der Region gesorgt. So hat der Schlangen-Experte Roland Byner im Herbst 2019 in Herne eine geflohene Kobra in einem Keller gefangen. Der Bochumer wird von den Feuerwehren im Ruhrgebiet immer wieder bei Einsätzen zu Rate gezogen und war auch nun in Höntrop im Einsatz. Im Oktober 2019 hatten Fußgänger eine verendete Königspython an der Ruhr in Witten gefunden.

