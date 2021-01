Falsches Jubiläum: Wie die Bogestra auf die Panne reagiert

Bochum Um zehn Jahre vertan hat sich die Bogestra bei der Werbung für ihr Jubiläumsjahr. Das Nahverkehrsunternehmen hat schnell und pfiffig reagiert.

Schnell und offensiv hat die Bogestra auf die Panne reagiert, die ihr zum Auftakt des Jubiläumsjahres unterlaufen war. Die fehlerhaften Aufkleber wurden inzwischen ausgetauscht. 35 Fahrgäste können sich über Präsente freuen.

Mit Folien über den Türen von 40 Straßenbahnen wirbt die Bogestra für ihren 125. Geburtstag 2021. Doch bei der Produktion passierte ein Malheur. Statt 1896 prangte 1886 als Gründungsjahr auf den Aufklebern. Der Spott in den sozialen Medien ließ nicht lange auf sich warten.

Panne bei der Bogestra: 40 Aufkleber wurden erneuert

In der Werkstatt an der Engelsburg wurden die Folien entfernt, erneuert und die Straßenbahnen mit der korrekten Version beklebt: jeweils 20 in der Nacht zum Mittwoch und Donnerstag. Da die Folien in der hauseigenen Druckerei hergestellt werden, halte sich der finanzielle Schaden in Grenzen, betont die Bogestra.

Einem Image-Schaden wollte das Nahverkehrsunternehmen mit einem Gewinnspiel begegnen. Auf Facebook hatten Fahrgäste 24 Stunden lang die Möglichkeit, die Pannen-Aufkleber zu posten. Es gab einen regen Rücklauf, berichtet Sprecherin Sandra Bruns. 35 Präsente, darunter Brotdosen, Handtücher und Topflappen, wurden unter den Facebook-Nutzern verlost. Sie werden per Post zugestellt.

Jubiläum landesweit in den Medien

Unterm Strich bleibt für die Bogestra ein Trost: Die von der WAZ angestoßene landesweite Berichterstattung der Medien über die falsche Jahreszahl hat dem Jubiläum eine ungeahnte Aufmerksamkeit beschert.

