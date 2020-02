Bochum: Feuerwehr schützt das Haus Kemnade vor Hochwasser

Das Hochwasser an der Ruhr hat der Feuerwehr am Mittwoch einen Einsatz an Haus Kemnade beschert. Feuerwehrleute verhinderten mit Hochleistungspumpen, dass Wasser aus dem Burggraben in die Kellerräume der historischen Burg eindringt.

„Wenn die Ruhr so hoch ist, steigt auch der Grundwasserspiegel“, sagt ein Feuerwehrsprecher auf Nachfrage. Der Burggraben um Haus Kemnade fange zwar viel Wasser ab, ab einer bestimmten Höhe müsse aber eingegriffen werden.

Einsatz ist reine Routine

Um 15 Zentimeter sei die Wasserhöhe im Burggraben gesenkt worden, damit habe sich das Problem vorerst erledigt. Ungewöhnlich ist so ein Einsatz übrigens nicht: Es komme mehrfach im Jahr vor, dass die Feuerwehr Wasser aus dem Burggraben abpumpen müsse, heißt es. Dieser Einsatz, bei dem auch freiwillige Kräfte aus Stiepel beteiligt waren, sei für die Feuerwehr nichts Besonderes und demnach reine Routine.