Polizei Frau fährt betrunken mit Kleinkind im Auto in Tankstelle

Bochum. Ungewöhnlicher Unfall in Bochum: Gegen Mitternacht ist eine Frau in den Verkaufsraum einer Tankstelle gefahren. An Bord hatte sie ein Kleinkind.

Eine Frau ist in Bochum mit ihrem Auto bis in den Verkaufsraum einer Tankstelle gefahren. Die Feuerwehr musste sie in der Nacht zum Dienstag aus dem Auto befreien, da die Vordertüren durch das Mobiliar der Verkaufstheke blockiert waren. Auch ein Kleinkind wurde vom Rücksitz befreit, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Die Frau war mit dem Auto durch die Schiebetür gefahren. Wie die Polizei am Mittag erklärte, sei die 20-jährige Fahrerin "nicht unerheblich alkoholisiert" gewesen. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. (dpa)