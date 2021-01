Friedrich Merz enttäuscht Bochumer CDU-Chef Fabian Schütz

Bochum Nur wenige Delegierte meldeten sich beim CDU-Parteitag zu Wort. Einer war der CDU-Chef aus Bochum. Friedrich Merz' Antwort enttäuschte ihn aber.

Grüße aus Bochum erreichten die 1001 Delegierten des digitalen CDU-Bundesparteitages am Samstagvormittag. Fabian Schütz, der Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes, war einer der wenigen Delegierten, die sich nach der Vorstellung des Kandidaten-Trios Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen zu Wort meldeten.

Der 39-Jährige wollte von Merz wissen, wie er persönlich zu der umstrittenen Werte-Union stehe. Die konservative Basisbewegung der CDU und CSU hatte sich im Vorfeld der Wahlen für Merz stark gemacht, dabei aber Armin Laschet attackiert.

Bochums CDU-Chef findet Friedrich Merz' Antwort enttäuschend

Merz' Antwort, er halte nichts davon, andere Kandidaten herabzusetzen und er fände es besser, wenn man die Werte-Union gar nicht bräuchte, sondern die Diskussionen in der CDU führen könnte, überzeugte Fabian Schütz nicht.

"Ich habe mit Interesse zur Kenntnis genommen, dass sich Friedrich Merz nicht eindeutig von der Werte-Union distanziert hat", sagte Schütz am Sonntag der WAZ. Das aber sei nach einem geschmacklosen Facebook-Post der Werte-Union zu Armin Laschet dringend notwendig.

Armin Laschet überzeugt mit seiner Rede

"Ich bin von Friedrich Merz enttäuscht", so Schütz. "Auch, weil er sich nicht ins Präsidium wählen ließ. Die Maximalforderung, Bundeswirtschaftsminister werden zu wollen, zeigt, dass er nicht ernsthaft bereit ist mitzuarbeiten."

Schütz, der sich vorab schon auf den Kandidaten Armin Laschet festgelegt hatte, freute sich über den Auftritt des NRW-Ministerpräsidenten. "Seine Rede hat mir am besten gefallen."

Schütz traut Laschet am ehesten zu, die starken inhaltlichen und personellen Auseinandersetzungen in der CDU zu befrieden und "Enttäuschte mitzunehmen" und diese an die CDU zu binden.

CDU Riemke gratuliert dem neuen Bundesvorsitzenden

Glückwünsche an Armin Laschet übermittelte am Sonntag auch der CDU Ortsverband Riemke. Vorsitzender Lothar Gräfingholt: "Die CDU Riemke freut sich auf den im Herbst anstehenden Bundestagswahlkampf. Wir werden einen engagierten Wahlkampf führen für die Partei aber auch für den Kanzlerkandidaten, am liebsten natürlich für einen Kandidaten aus Nordrhein-Westfalen."

Mehr Nachrichten aus Bochum gibt es hier.