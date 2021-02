Einen kältebedingten Stromausfall in Dahlhausen konnten die Stadtwerke Bochum rasch beheben.

Stadtwerke Frost: In 40 Häusern in Bochum-Dahlhausen fiel der Strom aus

Bochum-Dahlhausen. Wegen der Kälte fiel in Bochum-Dahlhausen Am Sattelgut vorübergehend der Strom aus. Grund war ein Defekt in einer Stromstation.

Die klirrende Kälte war am Dienstagmorgen die Ursache für einen Stromausfall im Stadtteil Bochum-Dahlhausen: Rund 40 Häuser an der Straße Am Sattelgut waren betroffen.

Wie Kai Krischnak, Presssprecher der Stadtwerke Bochum, erklärt, war für alle Haushalte der Schaden um 7.55 Uhr behoben. Die Häuser wurden nach und nach wieder ans Netz gestellt.

Ölstand wegen der Kälte abgesunken

Der Schaden wurde in einer Stromstation in Dahlhausen festgestellt: Dort war wegen der Kälte der Ölstand abgesunken, das Öl hatte sich zusammengezogen, so dass ein Schalter ausgelöst wurde. "Unsere Kollegen haben Öl nachgefüllt, die Haushalte wurden rasch wieder mit Strom versorgt", sagt Krischnak.

