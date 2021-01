Gehölzpflege in Bochum: A448-Auffahrten werden gesperrt

Bäumer und Sträucher werden am Mittwoch und Donnerstag an der A448 geschnitten.

Bochum. An der A448 werden am 20./21. Januar Sträucher geschnitten. Es kommt in beiden Fahrrichtungen zu Beeinträchtigungen für den Verkehr.

Weil Bäume und Sträucher an der A448 geschnitten werden müssen, sperrt die Autobahn Westfalen GmbH am Mittwoch (20.1.) von 9 bis 15 Uhr die Ausfahrt der Anschlussstelle Bochum-Wiemelhausen in Fahrtrichtung Witten.

Am Donnerstag (21.1.) wird dann die Auffahrt der Anschlussstelle in Richtung Witten von 9 bis 12 Uhr gesperrt. Am selben Tag wechseln die Arbeiten noch in Fahrtrichtung Essen: Dort wird die Ausfahrt von 12 bis 15 Uhr gesperrt.

