Geschlossen für ein Jahr: Edeka Burkowski in Bochum baut um

Noch kann Manfred Burkowski in seinem eigenen Edeka Frischecenter an der Alleestraße einkaufen. Damit ist ab dem 23.9. allerdings erst Mal Schluss, denn der Supermarkt aus Bochum schließt für etwa ein Jahr seine Pforten. Der Grund ist ein großer Umbau.

Bochum-Mitte. Der Edeka an der Alleestraße in Bochum schließt vorübergehend für großen Umbau. Wann es weitergeht und was die Kunden dann erwartet.

Am 23. September öffnet das Edeka Frischecenter Burkowski an der Alleestraße 38-40 in der Bochumer City zu letzten Mal seine Türen. Zumindest vorerst. Denn der Supermarkt legt eine Verkaufspause ein. Der Grund: das gesamte Center wird kernsaniert. Die Wiedereröffnung ist für den Spätsommer 2024 geplant – und kommt dann als modernisiertes Einkaufszentrum mit verschiedenen Anbietern und großem Angebot zurück.

Edeka Burkowski in Bochum verabschiedet sich persönlich von den Kunden

Vor fast genau 14 Jahren, im November 2009, eröffnete Manfred Burkowski sein Frischecenter an der Alleestraße zum ersten Mal. Am Eröffnungstag wurden damals die Kunden mit Rosen begrüßt – und diesen Kreis will der Kaufmann nun schließen. „Genau wie wir damals die Kunden persönlich im neuen Markt begrüßt haben, werden wir sie auch persönlich verabschieden“, kündigt Manfred Burkowski an. Darum wird er am 23. September gemeinsam mit seiner Frau Claudia und seinem Sohn Nico Rosen an die Kunden verteilen. Danach ist erst einmal für etwa ein Jahr Schluss mit dem Verkauf im Supermarkt, denn das gesamte Center wird kernsaniert.

Neueröffnung des Einkaufszentrums in Bochum für den Spätsommer 2024 geplant

Pause haben aber bei Edeka Burkowski allerdings nur die Kunden. „Wir befinden uns schon mitten in der Projektplanung für die Umbauten und die Modernisierung unseres Frischecenters“, berichtet der Kaufmann. Nach den umfangreichen Bauarbeiten wird der Edeka dann zusammen mit anderen Anbietern wie Aldi, Rossmann oder Fressnapf ein großes Dienstleistungszentrum neu eröffnen. „Wir freuen uns also auf den Spätsommer 2024, dann werden wir auf einer Fläche von insgesamt etwa 3500 Quadratmetern wieder eine große Auswahl an frischen Lebensmitteln in einer modernen Atmosphäre anbieten“.

Parken im Bochumer Alleecenter bleibt weiterhin für die Dauer des Einkaufs kostenlos

Was nach der Neueröffnung bleibt, sind zwei Dinge. „Alle Mitarbeiter des Frischecenters werden auch weiterhin bei Edeka Burkowski beschäftigt bleiben. Das ist für uns als Familienbetrieb selbstverständlich“, sagt der Inhaber. Außerdem habe er sich per Vertrag bestätigen lassen, dass es den Kunden auch weiterhin möglich sei, für etwa 90 Minuten und die Dauer des Einkaufes kostenlos zu Parken. Und apropos Neueröffnung: „Demnächst wird es auch einen Edeka Burkowski an der Hattinger Straße geben“, verrät Manfred Burkowski. Hier sei die Neueröffnung für die erste Jahreshälfte in 2025 geplant. „Langweilig wird mir also trotz der vorübergehenden Schließung in der Alleestraße ganz sicher nicht.“

