Grüne fordern Reduzierung des Verkehrs im Bochumer Norden

Bochum-Nord. Die Grünen beklagen: Der Bochumer Norden ist stark belastet. Durch die Kliniken-Zentralküche in Gerthe wird mehr Verkehr befürchtet

Die Bezirksfraktion der Grünen in Bochum-Nord und die Ratsfraktion

Bochum sprechen sich dafür aus, den Verkehr sowie den Ausstoß von CO2 und

Stickoxyden in den Stadtteilen, z.B. in Gerthe, Hiltrop und Harpen, zu reduzieren.

Zusätzlich sollten bei Neuansiedlungen in den Gewerbegebieten auf verkehrsintensive

Betriebe verzichtet werden.



„Der Bochumer Norden ist bereits jetzt stark durch Pkw- und Lkw-Verkehr belastet.

Daher regt das Verkehrskonzept Nord an, keine verkehrsintensiven Betriebe mehr im

Stadtbezirk anzusiedeln“, betont Christian Schnaubelt, Fraktionsvorsitzender der

Grünen in der Bezirksvertretung Nord.

Bezirk Bochum-Nord wurde nicht informiert

Er sei verwundert, dass die Bezirksvertretung Nord beim geplanten Bau der Zentralküche der St. Elisabeth-Gruppe und des Katholischen Klinikums Bochum auf dem ehemaligen

Zechengelände Lothringen in Gerthe nicht beteiligt wurde. „Wir begrüßen es, wenn sich

Firmen und Betriebe im Bochumer Norden ansiedeln, aber wir müssen auch prüfen, ob

die Betriebe in die Verkehrsinfrastruktur des Stadtteils bzw. Stadtbezirks passen“, betont

Schnaubelt.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Ab Mai 2022 sollen täglich rund 17.000 Essen durch 200 Mitarbeitende in der neuen Kliniken-Großküche hergestellt werden. Durch den Anlieferungsverkehr durch Lkw und den Lieferverkehr von Transportern zwischen den Kliniken und der Großküche werde,

Elektro-Fahrzeuge und Firmen-Tickets angeregt

„Wir regen daher an, dass für die Verteilung der Lebensmittel in die Kliniken Elektro-Fahrzeuge verwendet werden, um zumindest Lärm und Abgase der Fahrzeuge auf ein

Mindestmaß zu reduzieren“, betont Martina Foltys-Banning von der Ratsfraktion. Darüber hinaus wird angeregt, dass den Mitarbeitenden der Kliniken-Küche ein attraktives Mobilitätsangebot gemacht wird. Die Straßenbahnhaltestelle und Bushaltestellen sind in unmittelbarer Nähe, deshalb sollten Firmen-Tickets angeboten werden. Für die radfahrenden Mitarbeiter schlagen die Grünen ein Jobrad-Modell sowie komfortable Fahrradabstellanlagen vor.

Zudem wird von den Grünen im Bochumer Norden eine Aktualisierung des Verkehrskonzeptes Bochum-Nord vorgeschlagen, die neben den zu erwartenen Veränderungen auf den Gewerbegebieten in Gerthe / Hiltrop auch die geplante Wohnbebauung „Gerthe-West“ berücksichtigen sollte.

Lkw und Durchgangsverkehr

Bereits im letzten Jahr hatte die Bezirksfraktion angeregt, auch in Harpen,

Hiltrop und Kornharpen Verkehrsreduzierungen zu bewirken. „Besonders der Lkw-Verkehr auf dem Harpener Hellweg sowie der Durchgangsverkehr auf der Hiltroper Straße in Hiltrop / Bergen und auf dem Grünen Weg in Kornharpen sorgen für Probleme

sowie für berechtigte Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger“, so Schnaubelt.

Nach wie vor kritisieren die GRÜNEN in der Bezirksvertretung Nord und in der

Ratsfraktion Bochum auch die

„Die ohnehin bereits hohe Verkehrsbelastung würde

dadurch noch weiter erhöht, zumal das Industriegebiet nach heutigen Maßstäben dort

völlig fehl am Platze ist“, so Martina Foltys-Banning.

Mehr Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier