Gruß aus Herne

Die 1. Herner Karnevalsgesellschaft lief im „Kalinka“ beim Gemeindekarneval mit Prinz, Prinzessin, Kinderprinzessin, Showtanzgarde und Adjutantinnen auf. Die Karnevalsfreunde aus dem Bochumer Norden wurden herzlich zum Gegenbesuch beim Frühschoppen im Kulturzentrum eingeladen.

Auch für den Seniorenkarneval am Sonntag, 16. Februar, ab 15 Uhr im Gysenberg, „nicht nur für Senioren“ galt der Wink über die nahe Stadtgrenze. Außerdem boten die Adjutantinnen beim bunten Abend in Gerthe den diesjährigen Prinzenorden im Kleinformat als Pin an. Der Erlös unterstützt die Aktivitäten Herner Lebenshilfe.