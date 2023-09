Engagement Helfen in Bochum: Jugendclub der Rotarier sucht Mitstreiter

Bochum. Schüler von zwölf bis 18 Jahren engagieren sich bei Interact. Unter dem Dach der Rotarier bringen die Teenager in Bochum einiges ins Rollen.

Lebensmittel für Bedürftige, Urlaub für Kinder, die eine Reise gebrauchen können, oder Müll sammeln zum Schutz der Umwelt – unter dem Dach der internationalen Rotary-Clubs engagieren sich auch in Bochum in der Organisation Interact Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren.

Aufgeweckt, aktiv und sozial eingestellt präsentierten sich die Mitglieder des Clubs dieser Tage bei einem Info-Abend, um neue Mitstreiter und Mitstreiterinnen für ihr Engagement und die Gemeinschaft zu begeistern. "Es ist toll, zu erleben, dass wir mit unseren Aktionen wirklich etwas bewegen können, auch wenn wir noch so jung sind", sagte Dana Boxbücher (15), die aktuell als Präsidentin für Interact in Bochum im Einsatz ist.

Interessante Vorträge und Ausflüge ergänzen das soziale Engagement

Zum Info-Abend kamen elf Gäste in die Alte Propstei, deren Räume Interact für Veranstaltungen nutzen darf. Die Teenager interessierten sich für die Aktionen und das Miteinander des Jugendclubs. "Ich engagiere mich schon sozial als Teamerin in einer Kirchengemeinde und ich finde es cool, neue Leute kennenzulernen", sagte eine 15-Jährige.

Dana Boxbücher ist aktuell als Präsidentin bei Interact aktiv. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Mit freundlichen Worten, Weingummi, Chips und Cola begrüßten die aktuelle Interact-Präsidentin und ihr Vorgänger Felix Rost (18) die Gruppe. In einer kurzen Präsentation stellten sie die Organisationsebenen der so genannten "rotarischen Familie" vor und berichteten über Aktivitäten und Aufgaben der Jugendorganisation Interact in Bochum, die aktuell 15 Mitglieder hat.

Motto der jungen Ehrenamtlichen: "Lernen – Helfen – Feiern"

Unter dem Motto "Lernen – Helfen – Feiern" veranstalten die Jugendlichen soziale Aktionen, interessante Vorträge, Ausflüge zu Unternehmen oder auch reine Spaßaktionen, um gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Erst vor kurzem hielt Gerichtsreporter Jörn Hartwich einen faszinierenden Vortrag über seinen Beruf.

"Durch den Club bekommst du auch mehr Selbstbewusstsein. Im Supermarkt haben wir jede einzelne Person angesprochen und gefragt: Wollen Sie eine Sache mehr kaufen?", berichtete Ella Thurow (15). So sammelte Interact zuletzt im April vor einem Supermarkt bei der Kauf-eins-mehr-Aktion 24 Kisten mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln, die der Club anschließend der Tafel in Bochum spendete.

Die Aufgaben werden bei Interact jährlich aufgeteilt, sodass es verschiedene Funktionen gibt: Ella Thurow etwa ist aktuell als Clubmeisterin für die Organisation der Treffen und als PR-Beauftragte für die Social-Media-Präsenz aktiv. Weitere Ämter bei Interact sind: Gästebeauftragte, Nachhaltigkeitsbeauftragte, Sozialbeauftragte und Schatzmeisterin.

Bei sozialen Aktionen macht Interact häufig gemeinsame Sache mit Rotaract. Dieser Zusammenschlus richtet sich an junge Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren und hat in Bochum rund 25 Mitglieder. Anders als in den Rotary-Clubs ist bei Interact und Rotaract keine Bewerbung oder Empfehlung für die Aufnahme erforderlich. Jeder, der Interesse hat und aktiv mitmischen möchte, ist willkommen.

Durch die begrenzte Altersspanne und den Weggang der Mitglieder, spätestens nach dem Abitur, ist die Organisation stets bemüht, neue Mitstreiter zu finden und für ihre Anliegen zu begeistern. Darum suchten die aktiven Mitglieder von Interact im Anschluss an die Präsentation das direkte Gespräch mit den Gästen.

Interact Bochum: Club-Treffen finden jeden zweiten Donnerstag statt

Kontakt und Mitmachen: Wer Interesse an der Jugendorganisation Interact hat, kann sich per Instagram oder per E-Mail melden unter: bochum-interact@rotaract.de.

Die Treffen von Interact sind jeweils am ersten, dritten und fünften Donnerstag im Monat um 17 Uhr. Nach drei bis vier Teilnahmen kann man Mitglied werden. Die Mitgliedsgebühr beträgt fünf Euro im Monat (wird jährlich abgerechnet).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum