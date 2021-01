Hinter dem Tresen: Bochumer Anekdoten aus der VfL-Kultkneipe

Bochum-Grumme Gerd Hörmann führte eine ganze Ära lang die Gaststätte "Haus Frein". Nun feiert er seinen 80. Geburtstag wegen Corona im kleinen Kreis.

Wenn Gerd Hörmann anfängt zu erzählen, blättert sich ganz schnell ein großes Stück Bochumer Stadtgeschichte auf. Namen und Institutionen, Legenden und Lokale hat das "Urgestein" erlebt. Dass heute (6. Januar) zur Feier seines runden 80. Geburtstags nicht groß gefeiert wird, ist allein Corona geschuldet. Denn wie alle Gastronomiebetriebe ist auch "Haus Frein", seine Kultkneipe an der Castroper Straße, vom Lockdown betroffen.

Die goldenen Zeiten des VfL Bochum

Von 1986 bis 2007 stand er hinter dem Tresen, und er hat wohl alle aus den "goldenen Zeiten" des VfL kennengelernt, ob sie auf dem Rasen standen oder die Fäden zogen. "Jupp Tenhagen hat hier Karten gespielt", weiß er, "als die alle noch Geld gehabt haben", und schmunzelt, "oder Jürgen Köper, Ata Lameck". Oder Werner Altegoer, der Präsident, "der konnte auch mal für 20 Millionen bürgen, der kam nach dem Otto Wüst," und Erwin Steden, den Jugendleiter und Stadionsprecher.

Die Bochumer Fan-Busse starteten hier

Auch die üble Zeit für die Blau-Weißen als "Fahrstuhlmannschaft" hat er mitgemacht, mitgelitten. Oder den legendären Auftritt in den Niederlanden im Uefa-Cup "mit den Fans im Käfig". "Haus Frein" war aber nicht etwa allein blau-weiß in der Wolle gefärbt, auch die "Ruhrpott-Bazis", der Fanclub des FC Bayern, schlug hier Wurzeln.

Von Frein aus starteten die Fan-Busse zu den Auswärtsspielen, und hier war natürlich auch zu den Heimspielen der Treffpunkt schlechthin. Dass es dabei in der Kneipe kein Theater gab, dafür hatte Hörmann ein einfaches Rezept. "Ich hatte eine CD mit den Fanliedern und Ballermann-Songs, da haben alle mitgemacht. Denn die können sich ja nicht in die Haare kriegen, wenn sie singen."

Da wird er schon stolz in der Erinnerung, "immerhin waren da ja 300 Leute vor der Kneipe, dazu 200 Polizisten, auch mit Pferden. Aber in der Kneipe war Ruhe".

Felsquell-Bräu statt Fiege Pils

Zu den VfL-Größen und den Fans, "vor allem denen vom Block A", kamen bei Frein dann noch die Fußballer vom PSV, der Polizeisportvereinigung von schräg gegenüber, dem Platz an der Krümmede. Außerdem trafen sich hier die Darts-Sportler, der Andza-Chor, und nicht zuletzt auch die Maischützen. "Aber nur auf 'ne Erbsensuppe beim Ausmarsch, und dann aber mit zwei, drei Kompanien. 100 Leute bestimmt", doch so richtig heimisch werden wollten die wohl bei Frein nicht.

"Ganz einfach", erklärt Hörmann, "weil es kein Fiege gab, da haben die Maischützen gesagt: Das können wir nicht machen." In seiner Zeit war kein Bochumer Bier am Hahn, und Hörmann wird ein bisschen geheimnisvoll: "Da gab's 1986 ein Angebot, und dann war's Krombacher. Da ging's so um 4000 Mark."

Vom Schwalbennest bis zum Ratskeller

Die Gastronomie hat Gerd Hörmanns Leben geprägt. Er zählt fix wie nix die Bochumer Stationen über die Jahre auf: "Die Kasserolle, Steakhaus, und über die Freizeitgesellschaft Ruhr Bochum im Eistreff das Schwalbennest, am Ümminger See die Partyscheune, die Bootshalle und den Ratskeller. Der war immer schwierig." Dabei stammt das "Urgestein" gar nicht aus Bochum, sondern aus Wanne-Eickel und kam "erst" 1969 hierher.

Das "Gastro-Gen" ist in der Familie weitergegeben worden. Hörmann hat das Motto "Sie machen das Fest, wir machen den Rest - Feiern bei Hörmann. Wo sonst" geprägt. "Vorne war Fußball, hinten die Hochzeitsfeier, und dann hatten wir ja auch noch 'ne Kegelbahn". Tochter Annorte ("kommt aus dem Sächsischen") ist bei sogar ihm in die Lehre als Restaurant-Fachfrau gegangen. Mit den Familien der beiden Söhne Roland und Thorsten "sind dann schon schnell mal 20 Leute zusammen", aber jetzt bei Corona wird Gerd wohl nur mit seiner Lebensgefährtin Roswitha anstoßen.

Bis in die Nacht über alten Fotos

Mit der verbringt der Jubilar auch viel Zeit "beim Rasenschneiden und Unkrautjäten", sie hat einen Kleingarten in der Anlage am Lohberg. Bis in die Nacht hat Hörmann außerdem schon am Computer gehockt und seine unzähligen Fotos digitalisiert, "keine Ahnung, wie viele ich schon gemacht habe."

Darunter werden auch viele von Schlagersänger Michael Kern sein, "ein echter Kumpel, das hat sofort gepasst zwischen uns". So dass im "Haus Frein" Kerns Schlagerstammtisch entstand, "erst mit vielleicht 20, dann 50 und 100 Leuten", bis er so groß wurde, dass Kern ins "Gasthaus Goeke" umsiedelte. "Aber den Wimpel habe ich heute noch."

Info: Auch im Ruhestand hinter dem Tresen

Nach seinem Rückzug mit 67 Jahren ist Gerd Hörmann doch noch hinter den Tresen zurückgekehrt. Bei der Wiedereröffnung der Traditionskneipe zum ersten Heimspiel im August 2008 war der ehemalige Wirt und Küchenchef doch noch wieder dabei.

Was kann man sich mit 80 und so vielen Erinnerungen noch wünschen? "Wenn Gott will und wir gesund bleiben, setzen Roswitha und ich uns in den Zug nach Usedom und machen uns ein paar schöne Tage. Nach Corona."

