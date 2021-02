Homeschooling in Bochum: Hilfe für benachteiligte Schüler

Repair Café und Digitalfabrik in Bochum helfen Schülern, denen Technik für das Home Schooling fehlt. Das Projekt kann von Bochumerinnen und Bochumern unterstützt werden.

Bochum Repair Café und Digitalfabrik in Bochum helfen Schülern, denen Technik für das Home Schooling fehlt. Bochumer können das Projekt unterstützen.

Schnelle und unkomplizierte Hilfe für Schülerinnen und Schüler, die aufgrund fehlender Technik nicht am digitalen Unterricht teilnehmen können - die liefern die Digitalfabrik Bochum und das Repair Café der Ruhr-Universität. Im Repair Café werden defekte PCs und Co. repariert, die Installation findet in der Digitalfabrik statt. Die Nachfrage ist hoch, neues Material notwendig.

Einen PC mit schneller Festplatte, einem Monitor, eine Tastatur und eine Maus - so sieht das Homeschooling-Equipment aus, das die Schülerinnen und Schüler bekommen. Auch nach Corona bleiben die Geräte bei ihnen. "Wir konnten schon die ersten Kids glücklich machen und die nächsten warten bereits", teilt Rusbeh Nagafi von der Digitalfabrik Bochum mit.

Bochumer können unter anderem defekte Laptops abgeben

Durch einen Aufruf konnten bereits einige Hardwarespenden entgenommen und so mehr PCs einsatzbereit gemacht werden. "Allerdings ist die Anfrage so hoch, dass uns die Materialien so langsam ausgehen", erklärt Nagafi. Digitalfabrik und Repair Café hoffen nun auf weitere Hardwarespenden. Angenommen werden folgende Geräte: defekter PCs, defekter Laptop, Monitor, Drucker, Festplatte, Arbeitsspeicher, Kabel, Webcam, Maus, Tastatur, Lautsprecher.

Kontakt zur Digitalfabrik unter Tel. 0234/ 38 87 02 25 und unter info@ist-bochum.de.

