Im Trinker-Treff in Bochum soll Alkoholkonsum erlaubt werden

Bochum-Innenstadt SPD im Bezirk Mitte regt Treffpunkt für die Trinkerszene am Bochumer Hauptbahnhof an. FDP setzt durch: Bier darf mitgebracht werden

Die SPD regte in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung Bochum-Mitte an, im Bereich Hauptbahnhof und Buddenbergplatz ambulante Treffpunkte für die Trinkerszene und für Obdachlose zu schaffen. Dabei sollen die Betroffenen in die Planung einbezogen werden, um eine möglichst große Akzeptanz zu schaffen. Der Vorschlag wurde vom Gremium angenommen.

Bochumer Bahnhofs-Hintereingang wird als Angstraum wahrgenommen

Die FDP hatte zunächst einen eigenen Antrag eingereicht, zog ihn aber zurück, nachdem die SPD nach kurzer Beratung mit den Grünen den Vorschlag der FDP mit aufnahm, den Menschen in diesem Treffpunkt den Konsum von mitgebrachtem Alkohol auch zu erlauben.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

„Ohne eigene geschützte Orte nutzen obdachlose Suchtmittelabhängige , so der SPD Fraktionsvorsitzende Holger Schneider. Ein Treffpunkt mit fachlicher Begleitung würde die Betroffenen entlasten, aber auch Polizeieinsätze reduzieren. „Bei dieser Maßnahme geht es darum, den öffentlichen Raum so umzugestalten, dass sich alle Personengruppen wiederfinden“, so Schneider.

Am Tresen steht statt des Wirtes ein Sozialarbeiter

Dennis Rademacher, FDP-Bezirksvertreter: „Damit die Trinkerszene die geplanten Treffs mit der dortigen sozialarbeiterischen Begleitung auch annimmt, müssen die Menschen dort auch ihr Bier mitbringen können. Wenn dort Abstinenz verordnet würde,

Die FDP in Mitte hofft darauf, dass man nun einen ersten Schritt in Richtung eines Trinkerraums wie in der Nachbarstadt gemacht hat. „Das Dortmunder Café Berta, in dem die Trinkerszene in einem Ambiente, das an eine normale Kneipe erinnert, ihr eigenes Bier mitbringen kann, ist ein voller Erfolg. Denn hinter dem Tresen steht kein Wirt, sondern ein Sozialarbeiter“, sagt Rademacher.

"Gute Zusammenarbeit mit der Koalition"

Rademacher lobt dabei auch die . „Es ist positiv, wenn über Parteigrenzen hinweg konstruktiv zusammengearbeitet wird. Gerade im Bereich der Drogenpolitik gibt es Schnittmengen zwischen FDP und Grünen, an denen man anknüpfen kann.“

Mehr Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier