Im Wattenscheider Karneval stürmen nun auch die "Rebellen"

So sieht er aus, der Orden des neuen Wattenscheider Karnevalsvereins "Die Rebellen".

Wattencheid Ein neuer Karnevalsclub setzt auf unverbrauchte Kräfte für den Karneval in der Alten Freiheit. Sogar den Rebellen-Orden gibt es schon.

Es soll noch ein bisschen bunter werden im Wattenscheider Karneval, wenn der denn endlich wieder Fahrt aufnehmen kann. Die "Rebellen" machen das runde Dutzend der närrischen WAT-Vereine komplett.

Neuer Vorstand des Wattenscheider Vereins steht

Die Rebellen verfügen bereits über einen Vorstand, einen Orden mit Seilscheibe, Kohlenlore und dem Wattenscheider Stadtwappen und einen Schlachtruf "Rebellen Helau!". "Ornate sind auch schon in der Mache", erzählt die Vorsitzende Heike Radojewski voller Elan, "die Vereinsfarben sollen Schwarz und Silber sein".

Es soll alles etwas anders sein in diesem Club, der schon fleißig Ideen und Anregungen sammelt und Mitglieder rekrutiert. "Ziemlich genau 30 haben wir schon", überschlägt Radojewski schon, deren Mann Klaus ihr als Vize beisteht. "Die Rebellen sind fast ein Frauenclub mit gerade zwei Männern", stellt sie fest. Die Mütze gibt's schon, schlicht mit der Wattenscheider Schutzheiligen St. Gertud als Wappen.

Wattenscheid soll sich schon auf den 11.11. freuen

Die Brauchtumspflege gehört per Satzung dazu, vor allem aber wollen die Rebellen gemütliche und gesellige Treffen unter netten Menschen bieten. Alles mit einem "frischen Wind".

Eigene Tanztruppe macht sich warm

Mit den "Hupfdohlen" macht sich schon eine eigene Tanzgruppe warm, die gerade jüngere Kräfte anziehen soll und im Falkenheim Klecks schon in einem kleinen Rahmen aufgetreten ist. "Vor Corona", betont Heike Radojewski, die das Training der Truppe mit übernehmen will.

Selbst einen Vereinsbus haben die Rebellen schon, Vereinslokal soll "Kümmel Kopp" am Wattenscheider Hellweg sein.

Ehrenrunde beginnt mit der Proklamation

"Noch sind Bodo I. und seine Alexandra I. in ihrer laufenden Session. Also beginnt die Ehrenrunde mit der Proklamation." Am 11. im 11., das macht Hoffnung.

Mehr auf Facebook https://www.facebook.com/RebellenWAT und per E-Mail unter dierebellenkg@web.de.

