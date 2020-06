Dieses Auto ist in Bochum in eine Hauswand gefahen

Unfall In Bochum fährt Pkw in eine Hauswand

Bochum. In eine Hauswand ist in Bochum am Mittwochabend ein Auto gefahren. Laut Feuerwehr hatte die Fahrerin vermutlich einen internistischen Notfall

Direkt in eine Hauswand ist am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr ein Pkw gefahren. Wie die Feuerwehr mitteilt, ereignete sich der Unfall auf der Hattinger Straße. In dem Gebäude befindet sich eine Gaststätte und daneben ein Weinverkauf. Personen im Gebäude seien bei dem Unfall nicht verletzt worden.

Die Ursache war laut Feuerwehr der Fahrerin, die durch eine kurzfristige Bewusstseinseintrübung die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Die Fahrerin, die durch die Kollision mit der Hauswand keine äußerlich erkennbaren zusätzlichen Verletzungen davongetragen hat, wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

Gebäude musste gesichert werden

Das beschädigte Mauerwerk des eingeschossigen Gebäudes musste nach Prüfung durch den Statiker des Bochumer Bauordnungsamts mit Stützen der Feuerwehr gesichert werden. Der Verkehr auf der Hattinger Straße wurde durch den rund eineinhalbstündigen Einsatz nicht beeinträchtigt. Im Einsatz waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, ein Rüstwagen und ein Rettungswagen.

Wie die Feuerwehr auf Nachfrage mitteilt, besteht keine Einsturzgefahr. Beschädigt wurde lediglich eine vorgemauerte Wand, die eigentlich tragende Mauer für das Haus blieb bei dem ungewöhnlichen Unfall unbeschädigt. Am Donnerstag, 11. Juni, wird eine Baufirma die Wand endgültig sichern. Dann werden die provisorischen Stützen der Bochumer Feuerwehr wieder entfernt.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.