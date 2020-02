Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Informationen für Pflegeeltern und Interessierte

In Bochum gibt es zu wenige Pflegeeltern. Die Stadt sucht nach Männern und Frauen, die bereit dazu sind, ein Kind auf Zeit in ihrer Familie aufzunehmen. Beim Pflegekinderdienstes des Jugendamtes gibt es viele Informationen für Interessierte. Zudem unterstützt das Angebot Pflegeeltern.

Wer als Pflegefamilie eine Beratung wünscht oder gerne ein Pflegekind in der Familie aufnehmen möchte, k ann sich auch an den Sozialdienst katholischer Frauen wenden unter Tel. 0234 / 955 01-10.

Eine kostenlose Informationsveranstaltung findet am Dienstag, 31. März, zwischen 19 und 21 Uhr in den Räumen an der Bergstraße 224 statt.