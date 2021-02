Integration: Wattenscheiderin spricht mit Kanzlerin Merkel

Bochum-Wattenscheid. Viele Fernsehzuschauer sahen zu, als auch die Wattenscheiderin Jihan Khodr (39) im TV-Gespräch mit Bundeskanzlerin Merkel zu sehen war.

Ein TV-Auftritt am Donnerstag, der Emotionen weckt und die Nation hinhorchen lässt. Mit geschilderten Problemen, die viele Bürger in der Coronazeit bewegen.

Thema Corona und Migration im Fokus

Zahlreiche Fernsehzuschauer sind dabei, als auch die im virtuellen TV-Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zu erleben ist. Medienwirksam im großen Bürgergespräch. Sie schildert teils unter Tränen ihre Probleme. . "Dafür, dass wir hier gut aufgenommen wurden, sind wir dankbar." Doch viele Probleme seien besonders in der Coronakrise deutlich geworden. "Und vor allem die Kinderbetreuung ist derzeit ein drängendes Problem für Schulen und Kitas." Das gelte für alle Bevölkerungsgruppen, betont sie.

Probleme in Schulen und Kitas

Und sieht die derzeitigen Schwierigkeiten auch mit Blick auf ihre vier Kinder im Alter von vier bis 15 Jahren. Das Thema stelle alle Familien gerade in der Coronazeit vor große Probleme. Nötig und wichtig seien für alle u.a. Bildung für die Kinder, das komme derzeit zu kurz.

+++ Sie wollen keine Informationen rund um Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Sie ist beim SKFM Wattenscheid e.V. in der Beratung tätig, unter anderem für Schwangere. Und auch im Wattenscheider Verein Middle East e.V. als zweite Vorsitzende. Den Kontakt nach Berlin hatte der Caritasverband für Wattenscheid und Bochum vermittelt über SKFM-Leiterin Petra Keuthage. Vor allem mit Hinblick darauf, auf aktuelle Probleme aufmerksam zu machen.

In Deutschland angekommen

betont, dass sie und ihre Familie in Deutschland gut aufgenommen worden seien. Ihre kritischen Anmerkungen hätten nichts mit dem Status zu tun, sondern beträfen alle Bevölkerungsgruppen in Deutschland, seien Ausdruck von Besorgnis. "Unterstützung und Solidarität sind derzeit wichtig, um die Probleme schichten- und kulturübergreifend bewältigen zu können", meint sie. Der soziale Druck in der Gesellschaft nehme derzeit allgemein zu. Die Bildung für Kinder komme derzeit zu kurz.

Viele Anrufe

Ihr Telefon habe nach dem Gespräch mit Kanzlerin Angela Merke nicht stillgestanden. "Ich bin aber kaum dran gegangen." Auch wegen möglicher negativer Botschaften. Viele Anrufe seien auch von Medienvertretern gekommen, doch dafür stehe sie nur eingeschränkt zur Verfügung. "Es geht derzeit auch darum, populistischen Phrasen jedweder Art keinen Vorschub zu leisten. Nur gemeinsam können wir die Krise meistern." ist Vorsitzende im Integrationsausschuss der Stadt Bochum.

Mehr Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.