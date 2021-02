Jetzt bewerben: Fördermittel für Wattenscheider Innenstadt

Wattenscheid. Landesfördermittel über 200.000 Euro für Wattenscheids Innenstadt stehen bereit. Leerstehende Ladenlokale sollen mit Leben gefüllt werden.

Wattenscheid-Mitte. Das Land NRW hat im Sommer 2020 ein Sofortprogramm für die Innenstädte und Zentren herausgebracht, um der Verödung von Stadtkernen mit neuen immobilienwirtschaftlichen Mitteln vorzubeugen. Ziel ist, die Innenstädte als multifunktionale Orte für Handel, Dienstleistungen, Wohnen, Kultur, Bildung und Freizeit zu stärken. Die Stadt Bochum hat sich mit einem detaillierten Konzept um diese Fördermittel beworben und für die Wattenscheider Innenstadt eine Bewilligung für Zuschüsse in Höhe von knapp 200.000 Euro erhalten.

Sofortprogramm des Landes

Das Sofortprogramm soll den bereits laufenden Stadterneuerungsprozess vor Ort insbesondere im Bereich der Innenstadt unterstützen. Die Förderung ermöglicht der Stadt Bochum die temporäre Anmietung von Leerständen unter vergünstigten Mietkonditionen und die Weitervermietung an potenzielle Nutzerinnen und Nutzer, die sich so mit geringerem wirtschaftlichen Risiko in der Wattenscheider Innenstadt ausprobieren können. In einer zweijährigen Probephase sollen sich die Nachnutzungen im besten Falle langfristig etablieren. Eine Weitervermietung für frequenzbringende Angebote – etwa kreative und kulturwirtschaftliche Nutzungen, gastronomische und soziale Projekte, Bildungsangebote und Kinderbetreuung, Start-ups oder ganz neue Konzepte – ist denkbar.

Bewerbung beim WAT-Citymanagement

Immobilieneigentümer, Vermieter sowie interessierte Nachnutzer können sich mit ihren Ideen ab sofort beim Citymanagement Wattenscheid melden. Das "Sofortprogramm Innenstadt" läuft bis Ende 2023. Eine Frist für Bewerbungen gibt es innerhalb dieser Laufzeit nicht. Weitere Infos zu den Rahmenbedingungen, die ein leerstehendes Ladenlokal erfüllen muss, und den Voraussetzungen für eine Förderung gibt es ebenfalls unter www.wat-bewegen.de/sofortprogramm-innenstadt/ und bei der WAT-Citymanagerin Marion Drewski: drewski@bochum-marketing.de oder Tel. 02327 / 919 79 30.

