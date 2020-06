Johanna Geist aus Bochum feiert 100. Geburtstag

Bochum Johanna Geist blickt auf ein Jahrhundert zurück. Die Seniorin war aktives Mitglied im "Verband Frau und Kultur". Ihre Freundinnen gratulierten.

Einen großen Geburtstag feierte Johanna Geist: die Bochumerin wird 100 Jahre alt!

Zu ihrem Wiegenfest am 26. Juni gratulierte eine Delegation der Bochumer Gruppe des Verbandes Frau und Kultur, in dem die Jubilarin langjähriges Mitglied ist. Wegen der aktuellen Beschränkungen angesichts Corona war die Gratulation an das Geburtstagskind im Mauritius-Stift nur aus der Entfernung möglich. Dafür aber auf originelle Weise.

Aus Schlesien nach Bochum

Johanna Geist stammt aus Schlesien und kam 1959 mit ihrer Familie nach Bochum, wo sie später als Bibliothekarin an der tätig war. Seit 40 Jahren ist sie ebenso aktives wie begeistertes Mitglied des Verbandes Frau und Kultur. Kaum einen Vortrag, Ausflug oder Studienreise hat Johanna Geist bislang versäumt.

Die nächste 100-Jahr-Feier wirft schon ihre Schatten voraus – im April 2021 besteht die Bochumer Gruppe des Verbandes Frau und Kultur genau ein Jahrhundert. Mit 210 Mitgliedern ist sie die drittgrößte Gruppe des deutschlandweit tätigen Vereins.

Pflege kultureller Werte

Die Pflege kultureller Werte steht im Mittelpunkt der Arbeit. Die Mitglieder treffen sich zweimal monatlich in der Gesellschaft "Harmonie" am Stadtpark zu Vorträgen aus dem Bereich Kunst, Literatur, Musik, Theater, Zeitgeschehen. Jeden Monat findet eine Tagesexkursion statt.

