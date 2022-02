Tierrettung Junge Katze steckt in in Baum fest - Feuerwehr hilft

Bochum. Das offenbar unerfahrerne Tier hatte sich in zehn Meter Höhe verheddert - und harrte stundenlag aus. Per Drehleiter gelangt die Rettung.

Der Klassiker: In Bochum-Altenbochum musste die Feuerwehr am Sonntagmittag eine junge Katze vom Baum retten: Das offenbar unerfahrerene Tier hatte sich laut Einsatzbericht der Feuerwehr in Brombeer-Ranken verfangen.

Die Einsatzkräfte waren vom Halter des Tieres alarmiert worden. Die Katze sei ungewöhnlich lange nicht mehr zuhause gewesen. Anhand eines Chips am Halsband habe er den Standort ausmachen können. Mittlerweile habe die Katze wohl 24 Stunden in 10 Meter Höhe in einem Nadelbaum festgesessen. Er selbst komme nicht an den Unglücksraben heran. Daraufhin wurden von der Innenstadtwache ein Löschfahrzeug und eine Drehleiter alarmiert. Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, bestätigte sich die gemeldete Lage. Ein Signalton von besagtem Chip erleichterte die Suche.

Per Drehleiter konnte junge Tier aus seiner misslichen Situation befreit und seinem erleichterten Besitzer übergeben werden. Die Katze blieb unverletzt und verhielt sich während der Rettung ganz ruhig. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum