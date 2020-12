Keine Gottesdienste: Gemeinden werden zu Weihnachten kreativ

Bochum Weil Präsenzgottesdienste wegen Corona ausfallen, haben sich Bochumer Gemeinden Alternativen überlegt. Viele haben Videos gedreht

In den meisten Kirchengemeinden finden keine Weihnachtsgottesdienste statt. Dafür sind sie kreativ geworden und bieten Alternativen an. Hier ein Überblick:

Die Evangelische Kirchengemeinde Stiepel setzt, nachdem sie die Weihnachts-Gottesdienste im Zelt abgesagt hat, nun auf Online-Angebote. Derzeit finden die Aufnahmen für drei Weihnachts-Gottesdienste statt. Es entstehen ein Familien-Gottesdienst mit Krippenspiel und eine Christvesper für Heiligabend. Und da traditionell in der Stiepeler Dorfkirche am 1. Weihnachtstag ein Kantaten-Gottesdienst gefeiert wird, gibt es einen solchen auch in diesem Jahr – nur eben online. Zur Aufführung kommt die Kantate „Gaudia, pastores, optate“ von Bonifatius Gratiani unter der Leitung von Sonja Kemnitzer. Die Gottesdienste werde auf dem Youtube-Kanal „EV. Jugend Stiepel“ abrufbar sein. Die Links zu den Gottesdiensten finden sich in Kürze auf der Homepage der Ev. Kirchengemeinde Stiepel: https://bochum-stiepel.ekvw.de/ .

Auch in Querenburg finden keine Präsenzgottesdienste bis zum 10. Januar statt. Allerdings sind die Gotteshäuser zu den üblichen Gottesdienstzeiten und auch an Heiligabend geöffnet. Menschen können beten und Kerzen anzünden. Zudem haben das Pfarrteam Adelheid Neserke und Christian Zimmer und Ehrenamtliche unter Anleitung des Nachwuchs-Kameramanns Aaron Malmsheimer ein Video des Heiligabendgottesdienstes erstellt, das am 24.12. ab 12 Uhr auf der Homepage der Gemeinde vom eigenen Zuhause aus angeschaut werden kann. So können Menschen mit ihnen vertrauten Personen Gottesdienst feiern. In einem zweiten Video wird die Weihnachtsgeschichte erzählt, unterlegt mit Lieder und "Licht-Bildern", die Gemeindeglieder im Vorfeld als Hoffnungszeichen eingesandt haben. Beide Videos stehen auf www.evangelisch-in-querenburg.de am Heiligabend zur Verfügung.

Weihnachtswanderung in Bochum-Dahlhausen

Digitales Weihnachtsmenü aus der : Weil die Gemeinde nicht zu den Weihnachtsgottesdiensten in der Lutherkirche zusammenkommen kann, gibt es aus der Dahlhauser Lutherkirche ein „digitales Weihnachtsmenü“. Die Gemeinde hat kleine Video-Clips produziert, mit denen sie die Weihnachtsbotschaft zu den Menschen im Stadtteil bringen möchte. Am eigenen Bildschirm kann man sich seinen persönlichen Weihnachtsgottesdienst zusammenstellen – mit weihnachtlicher Musik von Orgel oder Band, mit Krippenspiel und Theaterstück. Angebot auf www.lutherkirche-dahlhausen.de. Auch ein „analoges“ Programm hat das Weihnachtsteam vorbereitet: eine Weihnachtswanderung durch Dahlhausen mit 15 Stationen, an denen man Entdeckungen machen oder kleine Aufgaben rund um Weihnachten lösen kann. Informationen dazu sowie zum Angebot der Offenen Kirche für die persönliche Andacht gibt es ebenfalls auf der Homepage der Gemeinde.

Ebenfalls mit der Kamera aktiv waren die Aktiven an der : Der Gottesdienst ist ab Heiligabend ab 10 Uhr unter dem link https://youtu.be/TJQ4rdrA2vY bei YouTube eingestellt und abrufbar. Geklappt hat das Projekt nur, weil Jan Kratel als Produktionsleiter tätig war und die Produktionsfirma planetlan vermittelt hat und weil alle das gleiche Ziel hatten: Möglichst vielen Menschen einen Gottesdienst aus einer Bochumer Kirche zu vermitteln und Trost in trüber Zeit zu spenden. Finanziert hat das Projekt mit gut 2600 Euro Gesamtkosten der Förderverein Lutherkirche am Stadtpark e.V..

Krippenspiel online für Kinder

Die Evangelische Kirchengemeinde Langendreer lädt ein zum Onlinekrippenspiel für die Kinder und zum musikalisch gestalteten Weihnachtsgruß für die Erwachsenen. Diese Angebote werden am Heiligabend ab 12 Uhr auf der Homepage unter www.evkibo7.de zu finden sein. Außerdem sollen die Glocken der Kirchen an Heiligabend um 18 Uhr sowie um 23 Uhr läuten. Im Anschluss lädt die Kirchengemeinde dazu ein, zu Hause die Fenster zu öffnen oder auf den Balkon zu gehen und nach dem Geläut um 18 Uhr „O du fröhliche“ und nach dem Geläut um 23 Uhr „Stille Nacht“ zu singen.

Die Gerther katholische Gemeinde St. Elisabeth ändert ihre Angebote: Am Heiligen Abend ist die St. Elisabethkirche, Hiltroper Landwehr 7, nachmittags von 15 bis 19 Uhr ununterbrochen geöffnet. Es wird in der Zeit keinen gewöhnlichen Gottesdienst geben. Ebenso entfällt die Krippenfeier. Allerdings sind die Besucher eingeladen, auf einem Rundweg durch das Gotteshaus die Krippe an verschiedenen Stationen zu betrachten, an ihnen zu verweilen und zu beten. Untermalt wird der Stationenweg durch weihnachtliche Lesungen und Musik. Am 1. Weihnachtstag feiert Pastor Ulrich Kosch um 10 Uhr und um 11.30 Uhr je einen festlichen Gottesdienst in der St. Elisabethkirche. Die Feier der Heiligen Messe am 2. Weihnachtstag ist um 11.30 Uhr in St. Elisabeth. Anmeldungen erforderlich im Gemeindebüro, Hiltroper Landwehr 7a, 9 bis 10 Uhr oder telefonisch unter 0234/850220. Für einen Kirchenbesuch am Heiligen Abend ist eine Anmeldung nicht erforderlich.

