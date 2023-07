Kreative aus Bochum eröffnen gemeinsam neuen Pop-up-Store

Mitglieder des Vereins "BY BOCHUM" eröffnen ihren gemeinsamen Pop-Up-Store in der Bochumer Innenstadt.

Bochum Innenstadt Junge Kreative haben einen Verein gegründet. In der Bochumer Innenstadt eröffnen sie ein Geschäft auf Zeit. Was sie anbieten.

Der Verein "BY BOCHUM" e.V. wurde von verschiedenen, kreativen Bochumer Kleinunternehmen gegründet, um das zu erreichen, was man als Einzelner oft nicht schafft: mehr Nachhaltigkeit, mehr Sichtbarkeit, größere Reichweite und eine florierende Wirtschaft. Nicht nur für sich selbst. Auch für die gesamte Stadt Bochum. Einige Mitglieder haben nun am Dr.-Ruer-Platz 3 einen Pop-up-Store eröffnet, in dem sie ihre Produkte – wie etwa Kleidungsstücke, Seife, Kaffee, Kunst aus Fotografie und Glas oder Kerzenständer aus dem 3-D-Drucker – vorstellen und verkaufen.

Gemeinschaftlich aus Bochum – für Bochum

„Alleine sind wir gut – aber gemeinsam sind wir ein Erlebnis“, beschreibt Katrin Lorenz-Wehmeyer den Zusammenschluss des kreativen Macherkollektivs. Sie gehört mit ihrem Modelabel „Modellage“ zu den Vereinsmitgliedern, die sich im Pop-up-Store präsentieren. Sie und die anderen zehn Unternehmer, die derzeit am Dr.-Ruer-Platz ihre Produkte anbieten, haben sich im Rahmen unterschiedlicher Veranstaltungen zum Thema „Urbane Produzenten“ kennengelernt.

"Viele Kreative treffen sich, haben tolle Ideen und gehen danach wieder auseinander“, weiß Michaela Reinhard, die Modedesignerin hinter dem Label „Beron“ und 1. Vorsitzende des Vereins „BY BOCHUM“. „Wir aber wollen es anders machen und zusammen tatsächlich etwas erschaffen und verändern. Darum haben wir uns in diesem Verein organisiert. Um unser Engagement in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen, gemeinsam mehr Reichweite zu erlangen und den lokalen Handel in Bochum zu stärken.“

Zusammen mehr erreichen

Auch die gebürtige Bochumerin Katerina Amprazi, die mit ihrem Fashion-Unternehmen „Kokolor“ eigentlich in Gelsenkirchen sitzt, freut sich über den Bochumer Verein. „In Gelsenkirchen gab es eine ganz ähnliche Idee, die aber leider im Sande verlaufen ist.“ Darum sei es für sie ein absoluter Glücksfall gewesen, dass sie von „BY BOCHUM“ erfahren hat und war ihr sofort klar, dass sie in ihrer alten Heimat dabei sein wolle. „Zumal ich auch noch kein eigenes Ladenlokal habe. So kann ich hier meine Teile ausstellen“, freut sich Katerina Amprazi.

Eine Idee aus Bochum mit Wachstumspotential

„Und wer weiß, was noch passiert?“, blickt Michaela Reinhard in die Zukunft. „Vielleicht gibt es ja bald auch ein ‚BY GELSENKIRCHEN‘ oder ‚BY ESSEN‘?!“ Der Verein sei da sehr flexibel und man schaue einfach, wo sich alles hin entwickelt. Auch im Hinblick auf die künftigen Verkaufsflächen der vereinsinternen Marke „BY BO“. „Das Konzept ‚Pop-up-Store‘ bedeutet ja, dass wir nur eine gewisse Zeit in diesem Geschäft verweilen – in unserem Fall bis zum 18.August“, sagt Michaela Reinhard. Ein neues Ladenlokal hoffen die Mitglieder mit der Unterstützung von Bo Marketing zu finden. Wie und wo es danach weitergeht, wird „BY BOCHUM“ auf der Homepage und in den sozialen Medien bekannt geben.

Wer dem Verein beitreten möchte, erfährt mehr über das Kollektiv auf bybochum.de und kann sich dort als Mitglied bewerben.

Info-Box

Diese Unternehmen präsentieren sich und ihre Produkte derzeit im Pop-up-Store „BY BO“ am Dr.-Ruer-Platz 3 in der Bochumer Innenstadt:

Beron Fashion – ein Modelabel von Michaela Reinhard, das mit modernen Schnitten und hochwertigen Materialien für eleganten Minimalismus und schlichte Extravaganz steht.

Kokolor Clothing – hinter dem Katerina Amprazi steckt, die innerhalb ihrer Modemarke Sweatshirts und Hoodies aus Bio-Baumwolle produziert, welche auf ihrer Homepage auch farblich individuell gestaltet werden können.

makery.care – die Seifenmanufaktur von Justine Spalik, die nachhaltige, vegane Pflege- und Reinigungsprodukte ohne Erd- und Palmöl-Nutzung herstellt und vertreibt.

Pott Glas – von Christina Kalliri, die eigene Fotografien von Bochumer Sehenswürdigkeiten auf Glas brennt und so einzigartige Kunsttücke erschafft

roki – das für Ronja Baumann und Kinan Hloubi steht, die modulare Kerzenständer designen, die im 3-D-Drucker entstehen.

Three years one day - eine von Hans-Peter Selbach (Vater) und Tobias Selbach (Sohn) geführte Kaffee-Rösterei, die Rohkaffee aus biologischem Anbau röstet und verkauft.

Ruhrindustries – das Modelabel von Jamshid Ahadzai, welches Streetwear mit Bezug zum Ruhrgebiet anbietet.

JaSt Suits – ein Atelier, dass Maßanzüge fertigt, gegründet von Jasper Steffen

Eiskirch Atelier – Eine Maufaktur, die Kleidungsstücke für Männer und Frauen nach Maß und individuellen Wünschen produziert. Inhaber ist Alexander Eiskirch.

Modellage – eine Fashion-Marke von Katrin Lorenz-Wehmeyer, der klassische Schnitte und Farben genauso wichtig sind wie ihr ökologischer Fußabdruck.

Kata.lin – ein Concept Store, in dem es nachhaltige Mode, Deko und Geschenkartikel gibt.

