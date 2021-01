Kripo Bochum sucht Verdächtigen wegen sexueller Belästigung

Bochum Die Polizei sucht nach einem Mann, der eine Frau in einem Bus in Bochum sexuell belästigt haben soll. Es gibt ein Foto von ihm.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei jetzt einen Mann, weil er eine 22-jährige Duisburgerin in der Bochumer Buslinie 353 sexuell belästigt haben soll.

Der Vorfall hat sich bereits am 8. Februar 2019 ereignet, wie die Polizei erst jetzt (14.1.2021) mitteilte. Gegen 8 Uhr war die junge Frau am Bochumer Rathaus in den 353er gestiegen. Der Mann, der ihr zunächst gegenüber saß, starrte sie eine Weile lang an. Dann setzte er sich neben die 22-Jährige und versuchte, sie gegen ihren Willen zu umarmen und zu küssen.

Amtsgericht Bochum gab Foto erst jetzt zur Veröffentlichung frei

Das Amtsgericht hat das Foto erst jetzt freigegeben, weil die bisherigen Ermittlungen aus Datenschutzgründen zunächst ohne Foto geführt werden mussten.

Die Polizei Bochum sucht nach diesem Tatverdächtigen. Foto: Polizei Bochum

Das Bochumer Kommissariat für Sexualdelikte bittet unter den

Rufnummern 0234/909-4171 sowie 0234/909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise auf die Identität des Mannes.

