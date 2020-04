Martin-Linzer-Theaterpreis ehrt das Bochumer Schauspielhaus

Ein ausgezeichnetes Ensemble: Der Martin-Linzer-Theaterpreis wurde vor allem wegen der hervorragenden schauspielerischen Leistungen am Bochumer Schauspielhaus verliehen.

Bochum Das Schauspielhaus Bochum ist neuerlich mit einem bedeutenden Bühnenpreis ausgezeichnet worden. Diesmal stehen die Schauspieler im Mittelpunkt.

Neuerliche Auszeichnung für das Schauspielhaus: Der Martin-Linzer-Theaterpreis 2020 geht an das Bochumer Theater.

Die Auszeichnung wird jährlich von der Fachzeitschrift "Theater der Zeit" im Gedenken an ihren langjährigen Theaterkritiker Martin Linzer (1931–2014) vergeben. Jeweils am Ende einer Spielzeit wird ein Ensemble oder eine freie Gruppe für außergewöhnliche Leistungen geehrt.

Selbstverstrickung des Menschen

„Das Theater, das man in Bochum sehen kann, handelt von der tragischen oder komischen Selbstverstrickung des Menschen“, heißt es in der Begründung von „Theater der Zeit“. Insbesondere wird die Leistung des international besetzten, künstlerisch herausragenden Ensembles hervorgehoben.

Großartiger Tschechow-Abend

Als „außerordentlich“ wird zudem die Inszenierung von Anton Tschechows „Iwanow“ durch den Intendanten Johan Simons mit Iffland-Ring-Träger Jens Harzer in der Titelrolle erwähnt. „Iwanow“ sei ein Abend, der über Monate im Gedächtnis bleibe: „Schauspiel kann das Leben zeigen, und zwar in der verdichteten Form und mit all seinen untergründigen Spannungen.“

Preisverleihung erfolgt im Herbst

Wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus kann die Verleihung des Martin-Linzer-Theaterpreises im Schauspielhaus voraussichtlich erst im Herbst stattfinden. „Theater der Zeit“ wird das Bochumer Theater in der am 1. Juni erscheinenden Ausgabe ausführlich vorstellen.

"Theater der Zeit" ist eine deutschsprachige Monatszeitschrift mit dem Schwerpunkt Theater und Politik. Sie wurde 1946 in Berlin (Ost) gegründet und zählt neben "Theater heute" zu den führenden Bühnenzeitschriften.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier