Maske falsch getragen? Lidl-Mitarbeiter verärgert Kunden

Bochum-Laer. Ärger im Lidl-Markt in Bochum-Laer: Kunden bitten einen Mitarbeiter, die Corona-Maske richtig zu tragen. Das hat Konsequenzen.

Sie wollten nur Pizza holen. Mal eben. Doch der Einkauf im Lidl-Markt am Sudbeckenpfad in Bochum-Laer endet für Timo A. (21) und seinen Freund Maik W. (19) am Dienstagabend, 19. Januar, anders als geplant. Denn es kommt zum Streit mit einem Lidl-Mitarbeiter. Auslöser: eine Corona-Schutzmaske.

Masken-Zoff verärgert Lidl-Kunden in Bochum-Laer

Diese, so Timo A., habe besagter Mitarbeiter nicht korrekt getragen. Das sei ihm in der Vergangenheit in diesem Lidl-Markt schon öfter aufgefallen. "Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung scheint hier ein absolutes ,No Go' zu sein. Sowohl zahlreiche Mitarbeiter als auch der Filialleiter halten dem Anschein nach nicht sehr viel von geltenden Rechtsverordnungen und Gegebenheiten, die die aktuelle Situation mit sich bringen."

Gesagt hatte Timo A. bislang nichts. Doch nachdem er auch im Familienkreis "eine üppige Anzahl an Beschwerden über ein und denselben Markt in Zusammenhang mit denselben Vorfällen" hörte und ihm zudem eine Rezension im Internet mit demselben Tenor ins Auge fiel, wurde es ihm jetzt zu bunt. "Ich fand das Verhalten dann irgendwann auch unverschämt."

An besagtem Dienstagabend sprachen Timo A. und Maik W. den oben erwähnten Mitarbeiter an und baten ihn, doch bitte die Schutzmaske korrekt zu tragen. Der Lidl-Angestellte reagierte laut A. und W. unwirsch und provokant, zog seine Maske dann aber wohl über die Nase.

Die beiden jungen Kunden wandten sich darauf ihrer Beschreibung zufolge von dem Mitarbeiter ab und gingen zur Kasse. Dabei unterhielten sie sich weiter über den Vorfall. Und darüber, "dass ein solchen Verhalten aktuell dumm ist", so Timo A.. "Daraufhin verfolgte uns der betroffene Mitarbeiter, rempelte uns zur Seite, ging zu seiner Kollegin an der Kasse und schrie durch den Laden, dass doch schnell der Filialleiter zu kommen habe, um uns des Geschäftes zu verweisen - wohl bemerkt deshalb, weil wir ihn auf sein Fehlverhalten aufmerksam gemacht haben."

Dieser Filialleiter sei dann auch recht schnell herbeigeeilt. Laut Timo A. habe auch er die Maske unter dem Kinn getragen und dann schnell über die Nase gezogen. "Da fehlten uns echt die Worte." Und erst recht, als sie laut A. aufgefordert wurden, den Laden zu verlassen. "Wir durften auch unseren Einkauf nicht mehr bezahlen."

Lidl will Mitarbeiter noch einmal "sensibilisieren"

Lidl reagiert zurückhaltend auf den Vorfall und möchte sich zu dem, was im Laden zwischen den beiden Kunden und dem Mitarbeiter vorgefallen ist, nicht äußern. Das tue man grundsätzlich nicht, teilt das Unternehmen auf WAZ-Anfrage mit. Gleichwohl habe man "den Hinweis zum Anlass genommen, unsere Kollegen nochmals für das Thema entsprechend zu sensibilisieren".

Grundsätzlich teilt Lidl mit, dass man den Mitarbeitern u.a. Mund-Nasen-Schutzmasken zur Verfügung stelle und darauf hinweise, "dass diese während der Arbeit zu tragen sind". Ausgenommen von dieser Regelung seien Mitarbeiter, die aus gesundheitlichen Gründen durch ein ärztliches Attest von der Maskenpflicht befreit sind. "Darüber hinaus besteht für unsere Filialkollegen hinter dem 360-Grad-Plexiglasschutz ebenfalls keine Maskenpflicht."

Die Stadt Bochum bestätigt, dass es hinsichtlich des falschen Tragens von Schutzmasken in diesem Lidl-Markt vermehrt zu Beschwerden kam. "Laut Ordnungsamt gab es bereits Kontrollen", teilt Stadtsprecherin Charlotte Meitler auf WAZ-Anfrage mit. "Dabei wurden allerdings keine Verstöße festgestellt." Es werde noch weitere Kontrollen geben.

