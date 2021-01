Neu in Bochum: Politik lobt Preis für Kampf gegen Rechts aus

An Carl von Ossietzky erinnert der Platz vor dem Amtshaus in Bochum-Langendreer. Nach ihm wurde auch eine Plakette benannt, die nun Menschen verliehen werden soll, die sich für die Demokratie einsetzen.

Bochum-Ost. Im Bochumer Osten soll ausgezeichnet werden, wer sich für Demokratie einsetzt. Für diese neue Ehrung werden nun Vorschläge gesucht.

Der Name steht schon etwas länger fest, auch die Form der Auszeichnung - eine Medaille, die nach Carl von Ossietzky benannt wurde. Sie soll Menschen im Bochumer Osten verliehen werden, die sich in besonderer Weise für Aufklärung, den Kampf gegen Rechts und für die Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Toleranz einsetzen. Nur: Geehrt wurde bisher noch niemand damit. Das soll sich nun ändern.

Die Idee stammt von SPD und Grünen in der . Auf der Suche nach Kandidaten für die ""-Auszeichnungen wurden zunächst Schulen, Vereine und Organisationen im Bochumer Osten angeschrieben. Leider ohne große Rückmeldung.

An der Zielgruppe für die neue Auszeichnung will man weiterhin festhalten. Nur gibt es nun einen öffentlichen Aufruf an alle Bürger im Bochumer Osten, Mitmenschen zu benennen, die diese Ehrung verdient haben. Angesprochen sind Initiativen, Vereine, engagierte Bürger, Kinder und Jugendliche an Kindergärten oder Schulen, Eltern und Familienangehörige des Bochumer Ostens. Ausgeschlossen sind hingegen Mandatsträger und politische Vertreter.

Vorschläge von Kandidaten für die Verleihung der Carl-von-Ossietzky-Plakette können noch bis Ende Februar eingereicht werden. Gesammelt werden sie in der Bezirksverwaltungsstelle Ost, Carl-von-Ossietzky-Platz 2. Kontakt: Tel. 0234/ 910 -9420 und amt17ost@bochum.de .

Die Vorschläge werden dann dem Bezirksältestenrat vorgelegt. Dieser kann Experten, Fachleute und sachkundige Bürger einladen, die in der Sitzung Beratungsfunktion haben.

Carl von Ossietzky war ein von den Nazis verfolgter Journalist, Schriftsteller und Pazifist. Am 4. Mai 1938 Jahren starb er an den Folgen seiner Haft im Konzentrationslager. Nach Carl von Ossietzky ist auch der Platz vor dem Amtshaus in Langendreer benannt.

Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Bochum-Ost findet am Mittwoch, 27. Januar, um 16 Uhr in der Mensa der Willy-Brandt-Gesamtschule, Wittekindstraße 33, in Werne statt.

