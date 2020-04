Neue Saarbrücker "Tatort"-Kommissarin kommt aus Bochum

Ein dunkles Geheimnis um „Das fleißige Lieschen“ wird am Ostermontag gelüftet, wenn im titelgebenden ARD-„Tatort“ des Saarländischen Rundfunks Daniel Sträßer und Vladimir Burlakov als Ermittlerduo „Adam Schürk“ und „Leo Hölzer“ auf Ganovenjagd gehen. Den beiden Helden zur Seite stehen zwei tatkräftige Hauptkommissarinnen – eine davon kommt aus Bochum: Ines Marie Westernströer.

Eine der beliebtesten Krimi-Serien

Die 34–Jährige gibt der Polizistin Pia Heinrich Statur und Gesicht. „Gemeinsam mit Brigitte Urhausen als Hauptkommissarin Baumann sowie Anna Böttcher als Rechtsmedizinerin Dr. Wenzel bin ich Teil des neuen Saarbrücken-Teams“, sagt Westernströer, die “schon ein bisschen stolz“ sei, diese Rolle ergattert zu haben. „,Tatort‘“ ist ja eine der beliebtesten Serien im Deutschen Fernsehen“, bekräftigt sie.

Aktuell am Schauspiel Köln engagiert

Die Bochumerin kam eher zufällig an ihr Fernseh-Engagement, denn von Haus aus ist Ines Marie Westernströer Bühnendarstellerin und aktuell am Schauspiel Köln verpflichtet. Spielen ist ihre Leidenschaft, dass sie ein Talent dafür hat, wurde der Absolventin der Matthias-Claudius-Schule schon früh bestätigt. „Über das Bochumer Jugendprojekt ,Theater Total‘ und den Jugendclub des Schauspielhauses (noch zu Haußmann-Zeiten) bin ich mit der Bühnenwelt in Berührung gekommen“, erinnert sie sich an ihre Anfänge.

Die Faszination hat nie nachgelassen, sich eher noch gesteigert: In anspruchsvollen Partien hat Westernströer ihr Talent in Inszenierungen unter anderem von Frank Castorf vielfach unter Beweis gestellt.

Hauptrolle im Kinofilm "Die Hannas"

Und doch waren es nie allein die Bretter, die die Welt bedeuten, die sie als Künstlerin reizten. „Ich habe meine Fühler schon immer auch ein bisschen in Richtung Film ausgestreckt“, erzählt sie. Vor vier Jahren war es soweit. In dem Kinofilm „Die Hannas“ spielte sie die Hauptrolle „Nico“. Für ihre Leistung wurde sie beim Filmfest München 2016 als beste Hauptdarstellerin nominiert. So wurde schließlich der Saarländische Rundfunk auf die Bochumerin aufmerksam; so kam einige Zeit später die Rolle der „Tatort“-Kommissarin auf sie zu.

Zuschauerzahlen zählen nach Millionen

„Von den ersten Gesprächen über das Casting und das Drehbuchlesen- und lernen, ist einige Zeit vergangen“, sagt Westernströer. Die Aufnahmen für „Das fleißige Lieschen“ (Regie: Christian Theede) fanden dann an sechs Drehtagen im Sommer 2019 statt. Die Arbeit vor der Kamera sei naturgemäß ganz anders als das Spiel auf einer Bühne, sagt die Schauspielerin, „der größte Unterschied ist, dass der direkte Kontakt zum Publikum fehlt, dass die Resonanz auf mein Spiel im Fernsehen ebenso wie im Film verzögert ist.“

Andersherum dürfte die Bochumerin mit ihrem Debüt im Saarbrücker „Tatort“ ein so großes Publikum erreichen, wie es auf dem Theater nie möglich wäre. Schließlich zählen die Zuschauerzahlen beim populären ARD-Sonntagskrimi nach Millionen.

Rolle der Kommissarin ist ausbaufähig

Dominiert wird der Saarbrücker Tatort in der am Ostermontag erstausgestrahlten Folge von dem männlichen Darstellern – noch. „Es ist aber daran gedacht, den Frauen im Ermittlerteam in weiteren Folgen größeren Raum und auch eine Entwicklung zuzugestehen“, sagt Ines Westernströer. So gesehen, habe ihr Engagement in Saarbrücken Potenzial: „In den nächsten Jahren kann ich die Figur somit gut weiter ausbauen.“

"90 Minuten beste Unterhaltung"

In ihrem Debüt geht es um den Konflikt innerhalb einer zerstrittenen Unternehmerfamilie. Als der Patriarch seine Nachfolge regelt, kommt ein Erbe zu Tode. Die Darstellerin darf Details der Story nicht verraten; verschiedentlich war aber schon zu lesen, der nach dem Ausscheiden von Devid Striesow als Hauptdarsteller komplett neu aufgestellte Saarbrücker „Tatort“ böte 90 Minuten beste Unterhaltung. Und keine Minute Langeweile...

Gedreht wurde in Saarbrücken, wobei die kleine saarländische Landeshauptstadt aufgrund der offensiven Kameraführung wie eine Großstadtmetropole daher kommt. Wer schon mal dort war, wird die Europa-Galerie und die Berliner Promenade leicht wiedererkennen.

Regelmäßig in der Heimatstadt zu Besuch

So wie Westernströer ihre Heimatstadt. „Ich lebe in Köln, aber bin regelmäßig in Bochum. Es ist immer wieder schön, hierher zurückzukehren.“ Zeit dazu hätte sie gerade im Moment, denn auch das Kölner Theater ist wegen Corona geschlossen. Aber Shutdown hin oder her, an Ostermontag hätte sich Ines Marie Westernströer für den Abend so oder so nichts vorgenommen. Denn natürlich wird sie vorm TV sitzen und „ihren“ ersten Fall als "Tatort"-Kommissarin anschauen. Verbunden mit dem einen großen Wunsch an den Rest der Welt: „Bitte alle einschalten und gucken!“

Sendetermin: Ostermontag, 13. April, 20.15 Uhr im Ersten.

>>> Info: Zur Person

Ines Marie Westernströer wurde 1986 in Bochum geboren und absolvierte von 2007 bis 2011 ein Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig.

Im Anschluss wurde sie von 2011 bis 2016 Ensemblemitglied am Staatsschauspiel Dresden, wo sie unter anderem die Titelrolle in Lessings „Miss Sara Sampson“ spielte.

2016 wechselte sie ans Schauspiel Köln, wo sie erneut festes Ensemblemitglied ist. Für ihre Leistung in dem Stück „Istanbul“ (Regie: Nuran David Calis) wurde sie 2017 von der Zeitschrift Theater heute als beste Nachwuchsschauspielerin nominiert.