Neuer Hundesalon: Damit auch Vierbeiner gut aussehen

Daniela Neumann-Funke eröffnete ihren Hundesalon "Der flotte Hund" an der Westenfelder Straße 93 in Wattenscheid.

Wattenscheid „Der flotte Hund“ heißt der Hundesalon, den Daniela Neumann-Funke in Bochum neu eröffnet hat. Wir haben gefragt, was Vierbeiner dort erwartet.

Wombart, ein kleiner, beigefarbener Chiuahua, steht auf dem Behandlungstisch von Daniela Neumann-Funke – und zittert ein bisschen, während sie ihm mit der Bürste das Fell kämmt. Ob er Angst hat? „Vor der Behandlung bei mir absolut nicht, die kennt er schon", sagt die frischgebackene Inhaberin ihres eigenen Hundesalons „Der flotte Hund“ an der Westenfelder Straße 93. Es muss wohl an den zahlreichen Gästen und Gratulanten liegen, die Daniela Neumann-Funke zur Neueröffnung am 1. August in ihrem Geschäft begrüßen durfte und die zeitweise sogar an der Tür Schlange standen.

Im Bochumer Hundesalon werden die Vierbeiner mit der Hand getrimmt

„Viele unbekannte Menschen können Hunden schon mal Angst machen“, erklärt Daniela Neumann-Funke, „manchmal reicht sogar einer“. Und Stress ist etwas, was sie unbedingt bei den Tieren vermeiden will. „Darum lege ich besonders viel Wert darauf, mir Zeit zu nehmen, um einen Hund kennen zu lernen, bevor ich mit dem Groomen anfange und keine Behandlung dauert länger als zwei Stunden.“ Mit dem „Groomen“? „Genau. Das ist der englische Begriff für ‚pflegen‘ und meine Berufsbezeichnung ist offiziell ‚Groomerin‘“, erklärt die 46-Jährige.

Das Groomen beinhaltet Fell- und allgemeine Pflege des Hundes. Da wird mit modernstem Zubehör gebürstet, gebadet, Unterwolle entfernt, die Öhrchen sauber gemacht, die Krallen gestutzt, geföhnt, geschnitten, geschert und gezupft. Letzteres heißt im Grooming-Fachjargon Trimmen und ist das Steckenpferd der Bochumerin. „Da werden die abgestorbenen Haare mit der Hand aus dem übrigen Fell herausgezupft, das mache ich am liebsten", lacht Daniela Neumann-Funke.

Besuch im Hundesalon kann auch vor Krankheiten schützen

Allerdings sei laut der Hundefreundin seit Kindheitstagen ein regelmäßiger Besuch in einem professionellen Salon nicht nur für das Erscheinungsbild und allgemeine Wohlbefinden des Vierbeiners ratsam. Es kann auch ernstzunehmenden Krankheiten vorbeugen beziehungsweise helfen, sie zu erkennen. „Wenn ich ein Tier regelmäßig zu den Behandlungen sehe, kann es sein, dass ich Veränderungen im Fell erkenne – und hier finden sich zumeist die ersten Anzeichen einer Erkrankung des Tieres."

Außerdem seien auch Flöhe oder Zecken, die Krankheiten übertragen können, nicht immer sofort für das ungeschulte Auge des Halters sichtbar und Daniela Neumann-Franke „kann sie erkennen, entfernen oder entsprechende Behandlungen einleiten, die Schlimmeres verhindern".

Im "Flotten Hund" Bochum werden nur Naturprodukte verwendet

Daniela Neumann-Franke ist es außerdem sehr wichtig, für ihre Behandlungen Produkte zu verwenden, die dem Hund nicht schaden. „Ich nutze zum Beispiel keine Hundeparfüm, die Vierbeine haben so empfindliche Nasen, das schadet ihnen nur und kann Allergien und Hautirritationen auslösen." Außerdem arbeite die Hundesalon-Inhaberin noch Teilzeit bei der „flotten Karotte“, einem Bochumer Lieferdienst für Bio-Lebensmittel und ihr läge die Natur sehr am Herzen. „Darum benutze ich ausschließlich Pflegeprodukte auf natürlicher Basis. So haben alles etwas davon."

Der Hundesalon „Der flotte Hund“ hat dienstags, mittwochs und donnerstags von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

