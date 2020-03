Neuer Onlineartikel

Bochum Eine 78-jährige Frau ist mit ihrem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei verletzt. Offenbar waren ihre Taschen am Lenker zu schwer.

Offenbar zu schwer beladen war eine 78-jährige Radfahrerin aus Bochum. Mit einer Einkaufstasche am Lenker stürzte sie. Sie kam ins Krankenhaus.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Samstagabend in Bochum-Wiemelhausen. Gegen 20 Uhr war die Seniorin auf der Wasserstraße unterwegs. In Höhe einer dortigen Bank verlor sie das Gleichgewicht und stürzte.

Jugendlicher aus Bochum kümmerte sich um die Verunglückte

Ein 14-jähriger Jugendlicher aus Bochum, der zufällig vorbeikam, kümmerte sich um die 78-Jährige und rief die Polizei.

Die Frau wurde leicht verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.