Neuer Schulband von Waldemar Mandzel ist auch online nutzbar

Das Werk ist jetzt im Kohl-Verlag erschienen, alle Schulformen sind angesprochen. Die Materialien stehen auch als PDF-Datei zum Download zur Verfügung – ein Vorteil gerade jetzt, wenn die Schulen geschlossen sind und die Kinder zu Hause lernen müssen.

Lernhilfe und Inspiration

Das 58 Seiten umfassende Unterrichtswerk ist als Lernhilfe und Inspiration konzipiert. Zum kreativen Schreiben im Deutschunterricht anregen, die Lust am Schreiben fördern – dazu will dieses Heft mit Hilfe von elf Bildern beitragen. „Die Bilder sind so gewählt, dass sie zum Schmunzeln einladen und die Schüler somit Lust am Schreiben entwickeln sollen“, erklärt Mandzel, der schon viele Schulbände zu anderen Aspekten erstellt hat.

Unterschiedliche Motive

Die Themenpalette reicht im aktuellen Band von Tiermotiven bis zu Szenen mit dem Handy oder beim Kindergeburtstag. „Zum Schreiben gibt es ganz unterschiedliche Anlässe, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt“, so Mandzel. Zu jedem Bild sind spezifische Aufgabenstellungen konzipiert, die gutes Beobachten und die Auseinandersetzung mit den Personen und deren Gedanken auf dem Bild erfordern. Das sind Impulse fürs freie Schreiben und Erzählen, die Bilder sollen die Fantasie der Schüler beflügeln - wie zum Beispiel das Fortsetzen einer Geschichte oder das Erzählen aus einer anderen Perspektive.

Zu denjenigen Aufgabe, die eine konkrete Lösung zulassen, gibt es eine solche am Ende des Buches. Und zu jedem Bild sind Aufgabenstellungen in drei unterschiedlichen Niveaustufen formuliert.

www.kohlverlag.de; ISBN 978-3-96624-095-6; 16,80 Euro