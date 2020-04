Planetarium Bochum: Geheimnisse am Sternenhimmel im Mai

Im Mai beginnt die Zeit der langen, hellen Abende und kurzen Nächte. Mitte des Monats Mai geht die Sonne erst nach 21 Uhr (Sommerzeit) unter und vor 6 Uhr schon wieder auf. Dennoch ist es noch lange noch dunkel genug, um am Nachthimmel die Sternbilder des Frühlings und auch schon des Sommers gut sehen zu können.

Gegen 23 Uhr ist die Abenddämmerung zu Ende. Dann ist tief im Nordwesten noch der helle Planet Venus zu sehen. Der Große Wagen, Teil des größeren und viel schwerer erkennbaren Sternbilds Großer Bär, steht beinahe im Zenit, hoch über unseren Köpfen. Die Verbindungslinie der beiden äußeren Kastensterne weist den Weg zum Polarstern und zeigt so die Nordrichtung an.

Deichsel des Wagens ist Himmelswegweiser

Aber auch die Deichsel des Wagens ist ein nützlicher Himmelswegweiser: „Rutscht“ man an ihr herunter, findet man den hellen, rötlichen Stern Arktur, einem Roten Riesenstern in „nur“ knapp 40 Lichtjahren Entfernung zur Sonne. Dieser Stern ist der hellste am Nordhimmel, also nördlich des Himmelsäquators, und am gesamten Himmel die Nummer vier der Helligkeitsrangliste. Er steht im Sternbild Bärenhüter. Die Sternbildfigur erinnert allerdings mehr an einen Flugdrachen oder auch – je nach Geschmack – an eine Eistüte.

Zusammen mit dem Regulus, dem hellsten Stern im Sternbild Löwe, und der Spica, dem einzigen wirklich hellen Stern in der Jungfrau, bildet der Arktur ein großes Dreieck am Himmel, das Frühlingsdreieck. Vor Mitternacht ist es im Süden optimal zu sehen. Regulus und Spica erscheinen verglichen mit dem Arktur deutlich weißer, schon beinahe bläulich. Das liegt daran, dass ihre Oberfläche heißer ist.

Der Sternenhimmel im Mai. Im Blickpunkt stehen der Große Wagen und das Sternbild Löwe. Foto: Planetarium Bochum

Arktur im Bärenhüter ist im Mai der hellste Stern am Nordhimmel

Wenn man nach Osten schaut, kann man bereits die Sternbilder aufgehen sehen, die uns durch eine kurze Sommernacht begleiten: Die Nördliche Krone und der Herkules stehen schon gegen 23 Uhr hoch am Himmel, Schwan, Leier und Adler folgen etwas später. Besonders der Sternenkranz der nördlichen Krone, direkt östlich des Bärenhüters, ist einprägsam und nicht schwer zu finden.

Prof. Dr. Susanne Hüttemeister, Leiterin des Planetarium Bochum. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

In der zweiten Nachthälfte klettern drei Planeten über den Horizont: Jupiter und Saturn im Sternbild Schützen gehen gegen 2 Uhr auf, während man auf den rötlichen und noch nicht sehr auffälligen Mars bis nach 3 Uhr warten muss.

>>> Highlight des Monats: Der Löwe

Der Löwe ist unter den Sternbildern am Frühjahrshimmel (neben dem Großen Wagen) das, das am leichtesten zu finden ist. Zwei Sternenvierecke bilden den Körper und den Kopf der Raubkatze, die man sich am Himmel vielleicht am besten liegend vorstellt. Das Sternbild befindet sich direkt unterhalb des Großen Wagens, was die Orientierung noch etwas leichter macht.

Das Sternbild Löwe in der Uranometria von Johann Bayer (1603). Foto: University of Fresco, Creative Commons

Der Löwe gehört zu den Tierkreissternbildern. Das heißt, dass die Sonne (im August und September) durch das Sternbild wandert, und auch Mond und Planeten dort gelegentlich zu finden sind. In der Sagenwelt der Antike steht der Löwe für den Löwen von Nemea, der vom Helden Herkules besiegt wurde.

Der hellste Stern im Löwen ist der Regulus, der die rechte untere Ecke der Sternbildfigur bildet. Regulus, der „kleine König“, ist knapp 80 Lichtjahre von der Sonne entfernt. Hinter Regulus verbergen sich eigentlich vier Sterne in zwei Paaren, von denen einer allerdings sehr viel heller als die anderen ist. Er ist fast 300 mal leuchtkräftiger als unsere Sonne, hat die beinahe vierfache Masse und ist mit über 12.000 Grad Oberflächentemperatur auch viel heißer – ein besonderer Stern in unserem Himmelshighlight für den Mai.

WAZ-Sternstunde: Monatlich erklären wir in Zusammenarbeit mit dem Planetarium Bochum. Foto: funkegrafik nrw

>>> Weitere Artikel zum Planetarium in Bochum: