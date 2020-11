Polizei Bochum nimmt erneut mutmaßliche Drogendealer fest

Rund 350 Gramm Cannabis fanden Zivilbeamte der Polizei in einer Wohnung in Bochum-Hamme.

Bochum. Erneut hat die Polizei Bochum mutmaßliche Drogendealer gefasst. Erst vor einigen Tagen konnten die Beamten einen Fahndungserfolg verbuchen.

Erfolg für die Zivilpolizisten des Bochumer Einsatztrupps: Erst fanden sie bei einer Personenkontrolle Rauschgift, dann durchsuchten sie die Wohnung eines tatverdächtigen – und wurden dort erneut fündig.

Der Einsatz ereignete sich am Freitag (6.11) im Bereich der Straße An der Maarbrücke in Hamme. Während ihrer Streife wurden Zivilfahnder gegen 18 Uhr auf einen 19-jährigen Bochumer aufmerksam, der gerade aus einem Hauseingang gekommen war und sich hektisch umsah. Die Polizisten durchsuchten ihn und fanden eine geringe Menge Cannabis.

Polizeibeamte aus Bochum erwirkten ganz schnell einen Durchsuchungsbeschluss

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Wohnung um die eines mutmaßlichen handelt. Die Polizeibeamten erwirkten einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss, öffneten gegen 19.30 Uhr die Tür und stellten rund 350 Gramm Cannabis sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung sicher – viele Fünf-, Zehn- und 20-Euro-Scheine.

Zwar war der Wohnungsinhaber (21) nicht zu Hause, doch die Beamten trafen dort auf einen 21-Jährigen ohne festen Wohnsitz und einen 23-jährigen Bochumer. Weil der Verdacht besteht, dass die Männer gemeinsam mit Drogen gehandelt haben, nahmen die Polizisten die beiden vorläufig fest. Das Rauschgiftkommissariat (KK 14) ermittelt weiter.

(B.Ki.)