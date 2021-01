Polizei Bochum sucht mit Fotos nach Gewalttätern im Bahnhof

Bochum Die Kripo Bochum sucht mit Fotos nach zwei Männern, die am Bahnhof einen 65-Jährigen attackiert haben. Auch ein Zweiter wurde verletzt.

Die Polizei Bochum fahndet jetzt mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach zwei Männern, die am einen 65-Jährigen attackiert haben sollen.

Wie die Polizei am Mittwoch (6. Januar) mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am 23. Juli 2020 gegen 20.20 Uhr an Gleis 4 der U-Bahnstation am . Zunächst gab es eine verbale Auseinandersetzung zwischen den zwei unbekannten Männern und dem 65-jährigen Bochumer. Ein 30-jähriger Mann kam hinzu, um die Situation zu beruhigen.

Die Tatverdächtigen schubsten den Älteren zu Boden und schlugen auf den Jüngeren ein. Beide wurden leicht verletzt. Die Tatverdächtigen flüchteten unerkannt.

Gericht in Bochum gab die Fotos erst jetzt zur Veröffentlichung frei

Mit diesem Bild sucht die Polizei Bochum nach den Männern. Foto: Polizei Bochum

Mit richterlichem Beschluss sind die Fotos der Tatverdächtigen jetzt zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden. Vorher konnte die Kripo aus Datenschutzgründen nur ohne die Fotos nach dem Täter suchen; dies war ohne Erfolg.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0234/209-8105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Hinweise.

