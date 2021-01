Polizei Bochum zieht Raser ohne Führerschein aus dem Verkehr

Die Polizei (hier ein Symbolbild) nahm den 19-jährigen Raser am Unfallort in Bochum fest.

Bochum Ein Raser (19) ist in Bochum von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Er hatte keinen Führerschein, das Kennzeichen war geklaut.

Die Polizei hat in Bochum einen jungen Raser aus dem Verkehr gezogen. Seine Fahrt war lebensgefährlich und wird vermutlich sehr teuer für ihn werden.

"Als er den Streifenwagen sah,", schildert Polizeisprecher Jens Artschwager den Beginn des Vorfalls am Sonntagnachmittag (10.) in Werne. Zeugen hatten gegen 16 Uhr ein Auto gemeldet, das mit augenscheinlich hohem Tempo auf dem Harpener Hellweg hin- und herfuhr. Kurz danach kam den Beamten der gesuchte

Wagen dann auf der Limbeckstraße entgegen.

Der Raser war der Polizei Bochum bereits bekannt

Der Fahrer, ein polizeibekannter 19-Jähriger aus Dortmund, gab beim Anblick der Polizei Vollgas und versuchte zu flüchten. "Dabei missachtete er mehrfach die Anhaltesignale der Polizisten. Er fuhr über zwei rote Ampeln und wich auf Gehwege sowie Grünstreifen aus", berichtet Artschwager.

Als der Wagen kurz stoppte, sprang sein 18-jähriger Beifahrer, ebenfalls Dortmunder,

heraus und flüchtete.

Gegen 16.30 Uhr erreichte der Fahrer die Kreuzung Holtestraße/Klobestraße im äußersten Werner Norden (Holte-Kreta). Dort war für ihn Endstation. Ein unbeteiligtes Fahrzeug war wegen der Martinshorns in einer engen Straßenstelle stehengeblieben und hatte damit den Raser blockiert. Der 19-Jährige stoppte und stieß dabei gegen ein geparktes Auto. Die Beamten nahmen ihn am Unfallort fest.

Sein Beifahrer entkam ebenfalls nicht; die Beamten trafen ihn zu Hause an.

Der Fahrer hat gar keinen Führerschein. Und die Kennzeichen des Autos war gestohlen.

