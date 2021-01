Real-Märkte Real in Bochum-Hofstede: Neuer Mieter steht bald fest

Bochum-Hofstede Vermieter im Bochumer Hannibal-Center verhandelt mit sieben Unternehmen. Personal soll übernommen werden. Neues Parkhaus wird gebaut.

Während für den Real-Standort Wattenscheid feststeht, dass er von Kaufland übernommen wird und Langendreer fest auf Edeka setzt, ist die Zukunft für die Filiale im Hannibal-Center weiter ungewiss. Doch zugleich steigen die Chancen, dass auch die dortige Belegschaft bald aufatmen könnte.

Gestern tagte der Betriebsrat von Real in Hofstede. Details wollte niemand nennen, nur soviel: "Die Mitarbeiter wissen nach wie vor nichts darüber, wie es weitergehen soll."

Standort in Bochum-Hofstede steht nicht auf der Schließungsliste

Real-Sprecher Markus Jablonski hält sich ebenfalls noch bedeckt, weiß aber: "Es gibt für alle Standorte Interessenten, so auch fürs Hannibal-Center." Und den Gesprächen wolle er nicht vorgreifen. Doch möglich wäre, dass sich Kaufland auch hier einmieten wolle.

Zu den Wettbewerbern gehört auch Globus; das Unternehmen will sich ein kleines Kontingent mit insgesamt 24 Real-Märkten sichern. Auch Rewe zeigt Interesse, sei aber laut Jablonski bislang nicht beim Kartellamt vorstellig geworden.

Vermieter verhandelt mit sieben Interessenten

Der Vermieter, Gerhard Uhle, bestätigt rege Gespräche mit Interessenten. "Wir stehen mit sieben Unternehmen in Verhandlungen. Den Zuschlag wird der Beste bekommen, der, das Personal übernimmt." Details will er nicht nennen, um seine Position nicht zu schwächen. Er verrät: "Es sind auch Exoten mit neuen Konzepten darunter, also solche, die bislang in unserer Region noch gar nicht vertreten sind."

Parkhaus soll auf dem Gelände gebaut werden

Im Februar/März hofft er, den neuen Mieter nennen zu können. Dazu ist der Bau eines Parkhauses an der Ecke Dorstener-/Riemker Straße geplant. "Ich hoffe auf eine rasche Baugenehmigung durch die Stadt Bochum."

Zwar laufe der Mietvertrag mit Real noch bis 2023, doch soll ein neues Unternehmen möglichst rasch einziehen. "Wir wollten ursprünglich schon für Real ein Parkhaus bauen, doch der Umsatz blieb hinter den Erwartungen zurück. Das soll sich mit dem neuen Mieter ändern, so dass dann auch mehr Stellplätze benötigt werden."

Kaufland hatte eine Wunschliste mit 101 Standorten eingereicht

Real-Sprecher Markus Jablonski: "Fest steht: Real im Hannibal-Einkaufscenter steht nicht auf der Schließungsliste. Also ist klar, dass Verhandlungen laufen." Eingereicht hatte Kaufland eine Wunschliste mit 101 Filialen, das Kartellamt gab grünes Licht für 92 Märkte. Bekannt sind davon bislang lediglich 13 in Aachen, Bochum-Wattenscheid, Detmold, Ettlingen, Gemersheim, Hamm-Heven, Heinzberg, Kulmbach, Mannheim-Neu-Edingen, Moers, Neuss, Oldenburg und Paderborn.

Die übrigen 79 Standorte hat Kaufland noch nicht bekanntgegeben. Möglich also, dass Hofstede bereits darunter ist.

Info: Betriebsrat befürchtet Zerschlagung des Marktes

107 eigene Beschäftigte und 40 Fremdmitarbeiter – etwa für den Wachschutz – arbeiten am Standort. Die Verhandlungen dauern nun schon seit fast drei Jahren. Im Sommer hatte Ronald Jahn vom Betriebsrat am Standort erklärt: "Das geht allen schwer an die Nerven."

Viele fragten sich auch: Wird unsere Filiale komplett übernommen, oder wird sie zersplittert? Es bestehe ja die Möglichkeit, dass nur der Supermarkt-Bereich einen Nachfolger finde. Die Hälfte der großen Filiale im Hannibal-Center ist der Non-Food-Bereich. Die Befürchtung des Betriebsrates ist, dass der Markt aufgeteilt wird, kleine Franchise-Nehmer hinzugeholt werden – ähnlich wie im City-Point in der Innenstadt.

Die 276 Märkte der Kette verkaufte die Metro an das deutsch-russische Konsortium SCP Group und X+Bricks.