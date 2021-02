Schach-Spieler setzen jetzt auf das Telefon

Bochum-Wiemelhausen. Die Senioren Olaf Ring und Günter Kamienski aus Bochum spielen schon lange Schach – durch Coronakrise per Telefon. Auch junge Spieler gesucht

Über neue Wege nachdenken – das verlangt die Coronakrise fast in allen Bereichen und hat dabei jede Menge kreative Köpfe hervorgebracht. Ob digitale Klassentreffen, Home-Office-Lösungen oder neue Lieferangebote. Einige Wege werden wohl auch nach der Krise weitergegangen und ausgebaut. So könnte es, wenn es nach Olaf Ring und Günter Kamienski geht, auch mit ihrer Idee sein.

Neue Idee zieht Kreise in Bochum

„Wir spielen schon seit etwa zwei Jahren gemeinsam Schach. Vor der Krise natürlich persönlich, nun aber telefonisch", sagt der 77-jährige Kamienski, der Bewohner des St. Johannesstift in Wiemelhausen ist. Bei seinem Einzug vor einigen Jahren fand er sich unter knapp 200 Bewohnern als einziger Schach-Fan wieder. „Ein Glück, dass ich einen Gegenspieler gefunden habe“, sagt er deshalb. Kennengelernt haben sich Ring und Kamienski durch Rings inzwischen verstorbene Mutter, die ebenfalls Bewohnerin im St. Johannesstift war und von Mitbewohner Kamienski Schach beigebracht bekam.

Positionskoordinaten durchgeben

Regelmäßig verabreden sich Kamienski und Ring seitdem zum Schachspielen, seit Ende letzten Jahres per Telefon. „Wir beide bauen dann ein Schachbrett vor uns auf und geben uns die Positionen durch, auf die man eine Figur setzen möchte", erklärt Ring. „A3 auf B4" oder „E5 auf F4" tönt es dann beispielsweise durch das Zimmer am anderen Ende der Leitung. Bei den Telefonaten gehe es nicht nur um Schach, man tausche sich auch über private Erlebnisse oder Nachrichten aus aller Welt aus – Kamienski erzählt beispielsweise von seiner Zeit in Berlin, wo er aufwuchs.

„Manchmal legen wir auch zwischendurch auf, und rufen nach Bedenkzeit über den nächsten Zug wieder an", sagt Ring. Ebenso komme es vor, dass sie ein Spiel am Abend starteten, aber erst am nächsten Tag weiterführten. Das Training des Geistes ist es, was Ring am Schachspielen reizt. „Für mich ist das Spannende, dass es überhaupt nicht um Glück geht, sondern nur um Strategie und Taktik", so Kamienski. Schach per Telefon zu spielen – für Ring und Kamienski ist das eine niedrigschwellige Möglichkeit, ihrem Hobby nachzugehen.

Kontakte zwischen Generationen

„Weil wir so viel Freude daran haben, möchte ich das Konzept gerne auch für andere ermöglichen", betont Ring, der von Einsamkeit in Alten- und Pflegeheimen zu berichten weiß. Auch Kamienski sagt: „Wegen der Pandemie finden im Altenheim die Angebote derzeit nicht wie sonst statt." Das Schachspielen sei eine liebgewonnene Beschäftigung. Das St. Johannes-Stift aber betont, für die Bewohner stünden jede Menge Aktivitäten zur Verfügung – etwa ein Erzählkreis oder Gymnastik, nur eben Corona-konform.

Anlass für größeres Projekt über alle Generationen

Für Ring ist der Kontakt trotzdem Anlass für ein größeres Projekt. „Mir schwebt vor, dass auch Kinder mit Senioren spielen und sich so generationenübergreifende Kontakte ergeben", erklärt Ring, der in der Bürgergemeinschaft Weitmar-Mark-Stiepel aktiv ist und das Angebot dort gerne andocken will.

Sie existiert seit sechs Jahren, hat in ihrem Verteiler immerhin 150 Kontakte. „Eine Familie mit Kindern hat bereits Interesse bekundet", berichtet Ring. Er hofft: Besteht einmal Kontakt zwischen Schach-Fans, könnte das Spiel als Eisbrecher für einen Austausch zwischen den Generationen über Beruf, Familie und Hobbies dienen.

Auch andere Spiele denkbar

Olaf Ring ist mit seiner Idee bereits an den Stadtsportbund, die Seniorenbüros und die IFAK herangetreten und dabei auf offene Ohren gestoßen. „Aktuell loten wir noch aus, wie die Schachspieler genau zueinander finden können", betont er. Wer möchte, kann aber bereits über die in der Infobox stehende E-Mail-Adresse Interesse bekunden.

„Natürlich kann man auch über das Internet oder per Videokonferenz Schach spielen", sagt Ring. Doch ein Telefonat sei gerade für ältere Menschen viel vertrauter und einfacher umsetzbar. „Es wäre auch möglich, dass nicht nur Schach gespielt wird, man kann auch andere Spiele per Telefon spielen“" schlägt er vor.

INFO: Per E-Mail melden

Die Bürgergemeinschaft-Weitmar-Mark-Stiepel hat eine Website: www.b-w-m-s.de -wer Interesse hat, auch per Telefon Schach zu spielen, kann unter Angabe seines Namens und seiner Telefonnummer eine Mail an b-w-m-s@gmx.de schreiben oder sich unter 0163 3424166 bei der Bürgergemeinschaft melden.

In den nächsten Tagen plant Olaf Ring, mit einem Outdoor-Schach nahe des St. Johannes-Stiftes (vor Löscher/Sparkasse) auf die Aktion aufmerksam zu machen.