Schauspielhaus Bochum: FDP findet Live-Streams zu teuer

Bochum Das wegen Corona geschlossene Schauspielhaus Bochum zeigt kostenpflichtige Livestreams im Internet. Die FDP findet die Preise zu hoch.

Das Schauspielhaus Bochum bleibt auf unbestimmte Zeit geschlossen. Weil wegen Corona nicht vor Publikum gespielt werden darf, finden Livestreams statt – zuletzt war eine beeindruckende Lesung von „Ödipus, Herrscher“ im Internet abrufbar. Der Service des Theaters kostet, manchen erscheint er als zu teuer. Die FDP hat im Kulturausschuss eine entsprechende Anfrage gestellt.

Am Schauspielhaus Bochum gibt es zwei Preisvarianten

Bei Aufführungen wie „Erinnere Dich, Penthesilea“ am nächsten Sonntag, 24. Januar, kostet das Ticket „Normalpreis web“ 15 Euro und das Ticket „Ermäßigt web“ 10 Euro. „Das erscheint recht hochpreisig. Andere Theater bieten die Möglichkeit, nach eigenem Ermessen zu spenden. Das Gorki Theater in Berlin bietet Tickets zu 3 und 5 Euro an“, begründet Jacqueline Kraemer, sachkundige Bürgerin der FDP.

Schauspielhaus Bochum erhält 1,8 Millionen Euro Sonderzuschuss

Im August 2020 habe die Politik dem Schauspielhaus einen Corona-bedingten Sonderzuschuss in Höhe von 1,8 Mio. Euro bewilligt, so Kraemer weiter. „Wie sind die Verkaufspreise kalkuliert worden? Welche Möglichkeiten gibt es, den ermäßigten Preis zu senken?“, fragt sie für ihre Partei.

Das Thema Live-Streamings rührt an den „Grundfesten“ des Theaters. Vorstellungen live zu spielen, in Interaktion mit dem Publikum im vollen Saal – das ist es, worum es eigentlich geht. Corona lässt das nicht zu, was die Frage aufwirft, wie man reagieren soll, um den Kontakt zum Publikum zu halten. Auf welcher Basis wird also entschieden, welche Stücke gestreamt werden und welche nicht?

Stellvertretende Intendantin erklärt die Abläufe

Dazu „Livestreams sind aufwändig, zumal unter Corona-Schutzbedingungen, da die technischen Abläufe sich durch Abstandsregeln und Hygienekonzepte erheblich verlangsamen. Im Normalfall entscheiden die Regisseur*innen zusammen mit dem künstlerischen Team einer Produktion darüber, ob sich eine Inszenierung als Livestream eignet.“

Technischer Aufwand soll möglichst gering gehalten werden

Warum nicht mehr Vorstellungen gestreamt werden, liege ebenfalls an den Corona-Umständen: „Wenn wir vor Publikum spielen dürfen, spielen wir meisten en suite, um den Umbau – und den technischen Aufwand – möglichst gering zu halten; für ein Livestreaming muss man jeweils alle technischen Bedingungen neu erfüllen und zusätzliche Probenzeiten ermöglichen. Außerdem ist es sehr teuer, die Filmcrews zu bezahlen – mehr können wir uns im Moment einfach nicht leisten“, so Winnacker.

Der sei eine Hilfe zur Defizitdeckung, da Einnahmen über Ticketverkäufe komplett wegfallen. „Wir brauchen ca. 400 Online-Zuschauerinnen und Zuschauer, um ein Livestreaming kostenneutral zu gestalten“, so Winnacker. Das wird nicht immer erreicht, bei der „Ödipus“-Lesung waren 200 User dabei, für das Stück „Die Befristeten“ wurden 450 Online-Tickets verkauft.

Technische Abwicklung machte Probleme

Kritisiert wird auch die technische Abwicklung der virtuellen Angebote. „Die war leider bei dem ersten Stück äußerst unprofessionell. Wer seine Mailadresse eingeben wollte und die übliche Autoausfüllfunktion nutzte, kam nicht weiter. Die Software des Schauspielhauses konnte damit nicht umgehen. Erst langwierige Telefonsuche zeigte mir den Grund des Fehlers auf. Die Mailadresse musste Buchstabe für Buchstabe von Hand eingegeben werden. Eine Hotline gab es nicht“, schildert WAZ-Leser Dirk John seine Erfahrungen.

„Zahl, soviel Du willst“ ist nicht möglich

Das Theater räumt gewisse „technische Beschränkungen“ ein. Ab 14 Uhr kann man zum Beispiel am Streaming-Tag keine Tickets mehr ordern; beim Livestream von „Die Befristeten“ war nach dieser Uhrzeit versehentlich der Status „ausverkauft“ angezeigt worden. „Ein technisches Problem, das mittlerweile behoben ist“, versichert Susanne Winnacker.

Pay what you want-Lösungen - „Zahl, soviel Du willst“ - seien grundsätzlich nicht möglich, so die stellvertretende Intendantin: „Unser Ticketing-Dienstleister CTS/Eventim bietet das leider nicht an.“ Man habe deshalb eine Preisstaffelung vorgenommen und biete neben dem Normalpreis auch ein Unterstützerticket mit freiwilliger Aufzahlung in Form einer 10-Euro-Spende an.

