Der Kindergarten an der Emilstraße in Bochum-Höntrop. Hier sucht die Feuerwehr Bochum nach einem Python.

Bochum. Nach dem Fund einer Schlangen-Haut im Keller eines Kindergartens läuft die Suche nach der Schlange weiter. Es soll sich um einen Python handeln.

Die Suche nach einer Schlange im Kindergarten an der Emilstraße in Bochum-Höntrop läuft am Dienstag nach dem Fund einer Schlangen-Haut im Keller weiter. Experten gehen derzeit davon aus, dass es sich um einen Teppichpython handelt. Die Würgeschlange kann bis zu zwei Meter lang werden. Nachbar Horst Krüger beobachtet die Such-Aktion:"Nein, sowas hatten wir hier noch nicht. Angst habe ich nicht, aber das wäre sicher keine Begegnung der angenehmen Art."

Im Keller eines Gemeindezentrums in Bochum-Höntrop ist am Montag die Haut einer Schlange gefunden worden.

Zu dem Gemeindezentrum gehört auch ein Kindergarten, den 16 Kinder in der Notbetreuung besucht haben. Der Kindergarten wurde evakuiert.

Derzeit suchen Experten und die Feuerwehr nach dem Tier. Es soll sich um einen Teppichpython handeln.

Kita-Leiterin Kirsten Agel hatte am Montagnachmittag im Keller des eingeschossigen Gebäudes, in dem neben einem Kindergarten auch ein Jugendheim untergebracht ist, eine 1,20 bis 1,50 Meter lange Schlangenhaut entdeckt. Sie hatte eigentlich Spielzeug aus dem Keller holen wollen, als sie in einer der Kisten die Schlangen-Haut entdeckte. In der Kiste seien Nudel-Reste gewesen. "Wo Nudeln sind, da sind auch Mäuse", sagt Feuerwehrsprecher Markus Wendelberger. Und die stehen bei Pythons ganz oben auf der Speisekarte.

Feuerwehrsprecher Markus Wendelberger informiert über den aktuellen Stand bei der Suche nach der Schlange. Foto: Michael Weeke

Fund einer Schlangenhaut in Bochum: Kinder und Erzieher müssen Gebäude verlassen

Vorsichtshalber mussten die sechs Kinder sowie die fünf Erzieher das Gebäude verlassen. Das Gemeindehaus und der Kindergarten sind vorerst geschlossen. 16 Kinder besuchen derzeit die Notbetreuung im Kindergarten, sie sollen ab Mittwoch im evangelischen Gemeindezentrum im Preins Feld in Höntrop betreut werden. "Es war natürlich das Thema bei den Kindern", sagt Kirsten Agel. Einige Eltern hätten die Kinder am Montag bereits vorzeitig abgeholt.

Kirsten Agel, die Leiterin des Kindergartens in Bochum, stellt sich den Fragen der Presse. Foto: Michael Weeke

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Über mehrere Stunden durchsuchte die Feuerwehr gemeinsam mit Schlangen-Experten den Keller. Teile der Deckenverkleidung wurden abgerissen, außerdem wurden zehn Rollen doppelseitiges Klebeband nach Höntrop gebracht, um im Keller und im Erdgeschoss des Gebäudes "Schlangenfallen" zu errichten. Auch Mehl wurde vertreut. "Außerdem wurden alle Türen abgeschlossen und verklebt", so ein Feuerwehrsprecher.

Schlangen-Experte aus Bochum unterstützte bei der Suche

Schlangen-Experte Roland Byner unterstützte am Montag die Feuerwehr bei der Suche. Nach seiner Vermutung handelt es sich bei dem gesuchten Tier um einen 1,20 bis 1,50 Meter langen Python. "So ein Tier kann einem Kleinkind nicht unerhebliche Verletzungen zufügen." In den nächsten Tagen werde er gemeinsam mit Kollegen und der Feuerwehr die Räume nach und nach durchsuchen. "Wir müssen ausschließen, dass sich das Tier in dem Räumen befindet."

Foto: dpa

Büroräume, Toiletten, Jacken und Stiefel: Bis alles durchsucht sei könne es durchaus fünf Tage dauern. "Eigentlich müsste die zu finden sein. Wir schätzen die Schlange ja als recht groß sein." Draußen könne das Tier bei den aktuellen Witterungsbedingungen nicht lange überleben.

Schlange-Funden hatten zuletzt in Witten und Herne für Aufregung gesorgt

Mehrfach hatten in der jüngeren Vergangenheit Schlangenfunde für Aufregung in der Region gesorgt. So hat der Experte im Herbst 2019 in Herne eine geflohene Kobra in einem Keller gefangen. Der Bochumer wird von den Feuerwehren im Ruhrgebiet immer wieder bei Einsätzen zu Rate gezogen und war auch nun in Höntrop im Einsatz. Im Oktober 2019 hatten Fußgänger eine verendeten Königspython an der Ruhr in Witten gefunden.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.