Schneewarnung: In Bochum droht gefährliche Straßenglätte

Bochum Erstmals in diesem Winter steht für Bochum länger dauernder Schneefall an. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor gefährlicher Glätte.

Vor Glättegefahr durch Schneefall bis in die tieferen Lagen warnt aktuell der Deutsche Wetterdienst. In Bochum besonders betroffen sind erfahrungsgemäß Straßen im Süden der Stadt. Insbesondere in Stiepel, wo unweit der Kemnader Straße mit knapp 200 Metern der höchste Punkt unserer Stadt liegt, drohen gefährliche Rutschpartien. Winterreifen und angepasste Fahrweise sind die Mittel der Wahl. Umweltservice Bochum (USB) und Bogestra gaben an, auf einem möglichen Wintereinbruch vorbereitet zu sein.

Die Bogestra steht in solchen Situationen stets in besonders engem Kontakt mit dem USB. "Die Streupläne des USB sind natürlich auch mit unseren Buslinien abgestimmt. Aber im Ernstfall ist natürlich jeder Fahrer verantwortlich und entscheidet, ob eine sichere Weiterfahrt möglich ist", erläutert Bogestra-Sprecher Christoph Kollmann.

Letztes Schneechaos liegt lange zurück

Dass es jedoch durch starken Schneefall in Bochum tatsächlich zu größeren Störungen des Öffentlichen Personennahverkehrs gekommen ist, liegt schon eine ganze Weile zurück. Im Februar 2013 sorgte überraschend heftiger Schneefall für zum Teil chaotische Verhältnisse. Damals besonders stark betroffen: Der Berufsverkehr - sowohl private Autos als auch Busse und sogar Straßenbahnen mussten kapitulieren und blieben stecken. Auch im Winter 2014 kam es noch einmal zu einem heftigen Wintereinbruch.

Die Bogestra gibt aktuell den Hinweis, falls es in den nächsten beiden Tagen - wie vorhergesagt - zu Beeinträchtigungen durch Schnee kommen sollte, sich auf der Homepage des Verkehrsunternehmens oder direkt über die "Mutti-App" zu informieren. Denn die bei der Verkehrsleitstelle eingehenden Infos werden dort direkt für jedermann eingespielt, versichert die Bogestra.

USB wartet Wetterentwicklung ab

Dem USB bleibt derzeit nichts anderes übrig, als auf das Ausmaß des angekündigten Schneefalls zu warten. "Anders als etwa bei der Gefahr durch Glatteis ist es leider nicht möglich, schon im Vorfeld etwas zu tun", berichtet USB-Sprecher Jörn Denhard. Eine Flotte von bis zu 18 Streu- und Räumfahrzeugen steht bereit, um nach genau festgelegten Plänen die Straßen passierbar zu halten. Je nach Stärke des Schneefalls kann es dabei allerdings vorkommen, dass bestimmte, vor allem kleinere Straßen gar nicht geräumt werden, was in der Vergangenheit immer mal wieder für Unmut sorgte.

Salzreserve steht im Notfall bereit

Trotzdem gibt sich das Unternehmen gut vorbereitet. und anders als in früheren Zeiten, wo schon einmal das Streusalz knapp wurde, gibt es jetzt in Recklinghausen ein zusätzliches Lager, auf dessen Salzreserve im Notfall zurückgegriffen werden kann.

