Schwungvoll: Theater Total Bochum läutet den Frühling ein

Bochum "Der Weg riecht nach Frühling" heißt die neue Performance des Theater Total in Bochum. Das Stück ist gratis auf der Website der Gruppe zu sehen.

Lange haben die jungen Schauspieler des Theater Total gehofft, ihre neue Performance "Der Weg riecht nach Frühling" live vor Publikum auf der Bühne an der Königsallee 171 in Bochum zeigen zu können. Doch das Coronavirus macht dem neuen Jahrgang der aktiven Schauspiel-Schmiede einen Strich durch die Rechnung.

Für Projektleiterin Barbara Wollrath-Kramer war daher klar: "Wenn die Zuschauer nicht zu uns kommen können, gehen wir in die Wohnzimmer - virtuell versteht sich." So ist die neue Performance ab jetzt als Stream auf der Website des Theaters abrufbar: kostenlos und rund um die Uhr.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Bochum verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Und ein Klick in die rund einstündige Aufführung lohnt sich: Das 22-köpfige Ensemble von Theater Total nähert sich darin der "Siddhartha" von Hermann Hesse. Die Performance beschäftigt sich mit Themen, die die Menschen seit jeher beschäftigen: Frustration, Sorgen und das Gefühl, ständig etwas nachzulaufen.

Bewegung, Tanz und Musik

Die jungen Spieler klettern in schwindelerregende Höhen und stolpern in tiefe menschliche Abgründe. Die Performance zeigt in einer Mischung aus Bewegung, Tanz, Musik und farbgewaltigen Bildern die Herausforderungen, die das Leben in der modernen Welt bereithält.

"Sobald dies wieder möglich ist, soll die Performance auch vor Live-Publikum zu sehen sein", sagt Sprecherin Alina Ragus. Bis dahin bleibt immerhin der neugierige Blick ins Internet.

Die Performance ist zu sehen auf theatertotal.de

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.