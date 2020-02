Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sieben Partner

Insgesamt waren sieben Kooperationspartner an der Tanzperformance beteiligt. Neben dem Ministerium für Bildung und Forschung mit dem Programm „Kultur macht stark“ sowie dem Programm „Chance Tanz“ des Bundesverbandes „Tanz in Schulen“ engagierten sich die Willy-Brandt-Gesamtschule, die Ruhr-Universität Bochum („Forschendes Lernen“) und das Schauspielhaus Bochum an und in dem Projekt.

Zusätzlich zeichnet das Theater Schießbühne e.V. aus Hildesheim, der Verein von Michael Hess, für das Projekt verantwortlich. Das Theater Total stellt seit Anbeginn des Projektes seine Räumlichkeiten, Theatertechnik und einen betreuenden Lichttechniker zur Verfügung, nicht zuletzt deshalb, da die erste Performance dieser Projektreihe (2012/2013) auf Initiative von Barbara Wollrath-Kramer, Leiterin vom Theater Total, ins Leben gerufen wurde.