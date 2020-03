So stark ist der Flugverkehr über dem Bochumer Süden

Der Flugverkehr über Bochum, speziell dem Stadtbezirk Süd, hat zugenommen – diese subjektive Wahrnehmung haben viele Bürger. Darunter auch die Lokalpolitiker der Bezirksvertretung Süd. Um einmal aktuelle Zahlen zu bekommen, luden sie kurzerhand zwei Vertreter der Deutschen Flugsicherung in die Sitzung am Dienstagnachmittag ein. Es sind Zahlen, die durchaus überraschen.

Die Zahlen zum Flugverkehr über dem Bochumer Süden überraschen

Denn diese Zahlen belegen, dass zwischen dem subjektiven Empfinden und der Realität oft ein enorme Diskrepanz liegt. Fazit: Es fliegen nicht mehr Flugzeuge über Bochumer Stadtgebiet als in den vergangenen Jahren. Eher sogar noch weniger, sagen die Experten, denn die Zahl der Starts und Landungen ab/in Düsseldorf sei im Vergleich zu 2008 sogar um gut 10.000 gesunken. Damals waren es 228.532, im vergangenen Jahren um die 219.000.

In der Gesamtsumme dennoch viel. Die Menschen in Bochum bekommen davon allerdings meist nur die in Düsseldorf landenden Flugzeuge mit. Am 14. Februar dieses Jahres waren das 296 Flüge, im Sommer, zur Urlaubszeit, sind es natürlich mehr. Lauter werde es aber erst ab Essen, wo der direkte Landeanflug beginnt und die Klappen ausgefahren werden, sagen die Experten. In Bochum betrage die Flughöhe zwischen 1,5 und zwei Kilometer.

Die Flugroute wird den Piloten vorgegeben

Die Flugroute gibt das Instrumenten-Landesystem vor. Der „Eindrehbereich“ vieler Flugzeuge liegt über Wuppertal. Über Bochum fliegen sie eine Kurve, spätestens am Baldeneysee müssen sie auf Geradeausflug sein.

Warteschleifen werden übrigens so gut wie gar nicht mehr geflogen, verraten die Männer der Flugsicherung. Die Flüge würden schon vor dem Start komplett durchkalkuliert. Und entsteht in irgendeinem Luftraum ein Stau, hebt die Maschine noch nicht ab. „Die Zeit, die wir früher in Warteschleifen im Flieger verbracht haben, warten wir nun am Boden“, erklären die Experten. Wieder was gelernt.

Wer einen Flieger am Himmel entdeckt und etwas über ihn erfahren möchte, kann dies ganz einfach online tun. Auf der Internetseite der Deutschen Flugsicherung (www.dfs.de) sind die Flugverläufe jederzeit abrufbar.