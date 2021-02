Spielwaren Umbach-Schamell in Bochum wird 70 Jahre alt

Bochum-Innenstadt 1951 wurde es vom Vater als Spielwaren- und Seifenhaus gegründet. Heute ist Irmela Umbach-Schamells Geschäft eine Bochumer Institution.

Die Wände sind bis an die Decken voll mit Spielen, Teddys, Puppen und Puzzeln. Auf Kleidungsständern hängen allerhand bunte Kostüme, in Körben liegen lockige und glatthaarige Perücken und hinter der Glasscheibe der Holztheke wird bunter Krimskrams angeboten. Wer den Laden von Irmela Umbach-Schamell mit dem gelb-grünen Schriftzug betritt, dem fällt es leicht, in die eigene Vergangenheit zu reisen: Denn das Geschäft an der Herner Straße ist ein wahrer Kindertraum.

Es ist auch Umbach-Schamells Traum: „Der Laden ist mein Leben“, sagt die 74-Jährige, deren Vater einst Anfang der 1950er das Geschäft gründete. Damals war es noch ein „Spielwaren und Seifenhaus“, bot neben Spielzeug auch Schmierseife und Bohnerwachs an. Die kleine Irmela brachte ihrem Vater stets auf Rollschuhen das Mittagessen, interessierte sich aber sonst nicht sonderlich für das Geschäft.

Hauptgeschäft ist der Karneval in Bochum

„Ich wollte es erst gar nicht übernehmen, weil ich recht ängstlich im Kontakt mit Menschen war“, sagt sie. Umbach-Schamell ging deshalb zunächst auf die Realschule, war im Nachhinein aber doch froh, als ihr Vater sie für die Lehre ins Geschäft holte. Die Arbeit zwischen Holz-Gewehren, Seifenblasen und Knetgummi – sie wurde schnell Umbach-Schamells Berufung. So viel verändert habe sich in den letzten 70 Jahren gar nicht, meint die Inhaberin.

„Unser Hauptgeschäft ist inzwischen der Karnevalsbedarf und das Sortiment ist insgesamt vielfältiger geworden“, sagt sie. Doch der Verkaufstresen aus Holz ist noch derselbe wie zur Geschäftsgründung, auch weitere antike Möbelstücke sorgen für historischen Charme. „Die Schauspielerin Tana Schanzara hat meinen Laden sogar schon als Filmkulisse verwendet und Herbert Grönemeyer hat bei mir eingekauft“, berichtet Umbach-Schamell, die selbst als Kind am liebsten mit Murmeln, Rollschuhen und Springseil gespielt hat.

Prominente Kunden

Auch Schauspieler Charly Hübner und Komiker Hennes Bender gehörten schon zu den Kunden. Was verkaufte sich in den 70 Jahren am besten? „Es sind die Standard-Spiele wie Memory oder Mensch-Ärgere-Dich-Nicht, die unsere Dauerbrenner sind“, weiß Umbach-Schamell, die auch alte Glanzbilder aus der DDR anbietet. In neun Lagerräumen hat sie tausende Artikel verstaut, ist sogar sonntags im Laden. „Es ist toll, Kontakt zu verschiedenen Generationen zu haben. Manche kamen einst als Kinder, dann als Eltern und heute als Großeltern“, sagt Umbach-Schamell.

Stets konnte sie die Augen zum Funkeln bringen. Hunderte Spielanleitungen kennt sie wohl auswendig. „Früher haben wir die Spiele auch selbst getestet, aber heute wollen die Leute die Spiele nur noch in Originalverpackung kaufen“, sagt die 74-Jährige, die selbst noch immer gerne spielt: Am liebsten Qwirkle, Rummi-Cup oder Phase 10 mit ihrer Tochter und Enkelin.

Kostüme bleiben hängen

Dass ihr Laden aktuell aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen bleibt, ist für sie schwer erträglich. Zwar bietet Umbach-Schamell einen Bestell- und Abholservice an, dem üblichen Rummel im Geschäft kommt das aber bei weitem nicht nahe. „Nur zu Zeiten des Golfkrieges musste Karneval schon einmal ausfallen“, erinnert sie sich. Im Gegensatz zu damals, hat sie aber die wahre für die diesjährige Saison bestellt, noch von Weihnachten hängen Engel- und Nikolauskostüme im Geschäft.

Schon länger hat man ihr angeraten, das Geschäft zuzumachen. „Du musst die Ware doch irgendwann mal wegkriegen“, hat beispielsweise ihre Tochter gesagt. Doch Umbach-Schamell meint: „Wenn ich den Laden zumache, dann sterbe ich. Und ich will doch 80 werden.“ Einen Grund, das Geschäft noch mindestens eine weitere Saison geöffnet zu lassen, hat ihr die Corona-Pandemie also beschert.

Info: Vor 60 Jahren zur Herner Straße gezogen

Das Geschäft für Spielwaren und Karnevalsbedarf von Irmela Umbach-Schamell befindet sich an der Herner Straße 6, dorthin zog es vor über 60 Jahren.

Aktuell kann man zwischen 9 und 12 Uhr unter der Telefonnummer 0234 15280 Artikel bestellen und einen Abholtermin vereinbaren.

Das Geschäft hat auch eine Facebook-Präsenz. Link: www.facebook.com/UmbachSchamell

