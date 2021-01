Stadt Bochum droht Einzelhändlerin nun doch mit Ordnungsgeld

Bochum. Nun droht die Stadt Bochum einer Kauffrau doch mit Ordnungsgeld. Es gebe den Verdacht des Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung.

Die Wattenscheider Kauffrau, die seit Beginn des Lockdowns Modeartikel aus ihrem Eckgeschäft in der Wattenscheider Innenstadt verkauft, erwartet nun doch eine Ordnungsverfügung der Stadt Bochum. Wie berichtet, hatte Tina Nordhausen, ihren Angaben nach im Einklang mit den aktuellen Corona-Regeln, vorbestellte Waren über einen Tisch vor der blockierten Eingangstür herausgegeben.

Nachdem die Stadt zunächst verneint hatte, dass sie ordnungsrechtlich gegen die Inhaberin des Modegeschäftes vorgehen wolle, stelle sich die Situation nun allerdings anders dar. Wie Stadtsprecher Thomas Sprenger gegenüber der WAZ bestätigt, sei "nun eine Ordnungsverfügung" zugestellt worden.

Deutliche Interaktion beobachtet

Der Hintergrund: Nach Darstellung der Stadt hätten Zeugen beobachtet, dass Modeartikel und andere Waren auch nach deutlicher Interaktion zwischen Kunden und Verkäuferin herausgegeben worden seien. In mindestens einem Fall, so die Stadt, hätte ein Kunde vor dem Schaufenster auf ein bestimmtes Stück gewiesen, das dann verkauft worden sei. In einem anderen Fall hätte jemand ein Kleidungsstück vor dem Geschäft anprobiert und es nachher wieder zurückgegeben.

Auf Nachfrage bestätigte Tina Nordhausen, dass ihr jetzt ein zehnseitiges Schreiben vom Ordnungsamt zugestellt worden sei. "In mehreren einzeln aufgelisteten Fällen wird mir jeweils ein Ordnungsgeld von 250 Euro angedroht, wenn ich erneut gegen die Coronaschutz-Verordnung verstoße", so Nordhausen.

Großer Bildschirm zur Kontaktaufnahme

Um dies zu vermeiden, habe sie jetzt über den großen Bildschirm in ihrem Schaufenster eine andere Möglichkeit der Kontaktaufnahme geschaffen, um den bemängelten direkten Kontakt mit Kunden zu verhindern. Tina Nordhausen: "Dazu hat sich die Stadt bisher aber noch nicht geäußert."

