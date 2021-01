Stadt Bochum schränkt kostenloses Parken rund um Klinik ein

Bochum-Mitte Die CDU im Bezirk Bochum-Mitte hat rund ums Augusta-Krankenhaus mehr Parkdruck beobachtet. Stadt wird weitere Straßen bewirtschaften.

Die CDU-Fraktion im Bezirk Mitte hat beobachtet, dass der Parkdruck in den angrenzenden Straßen rund ums Augusta-Krankenhaus an der Bergstraße wächst. Es seien vor allem Beschäftigte der Klinik, die dort ihre Fahrzeuge tagsüber abstellten. In der letzten Sitzung der Bezirksvertretung schlug die Fraktion deshalb vor, mehr Anwohnerstraßen in die Parkraumbewirtschaftung einzubeziehen.

Viele Bochumer Anwohner haben keine Garage

Eine Befragung im Jahr 2009 hatte ergeben, dass für die Bereiche Kurfürstenstraße, Markgrafenstraße, Burggrafenstraße ausreichend private Parkplätze vorhanden seien und eine Regelung wie auf der Berg-, Zeppelinstraße und Lorenz-Rebbert-Allee von den Anwohnern nicht gewünscht sei.

Fraktionschef James Wille kennt diese Wohnstraßen gut: "Tatsächlich sieht es so aus, dass ein nicht unerheblicher Teil der Anwohner keinen privaten Parkplatz hat. Weil in einigen der Straßen kostenloses Parken nicht mehr möglich ist, weichen Dauerparker auf andere Wohnbereiche aus." Diese Straßen würden nach wie vor von Beschäftigten der Augusta-Klinik zum Abstellen ihrer Fahrzeuge genutzt, "verstärkter als zuvor, so dass Anwohner tagsüber kaum noch einen Parkplatz finden".

Mit Parkscheibe und für Anwohner frei

Die CDU-Fraktion bat im vergangenen Oktober die Verwaltung um Prüfung, ob sie die Parkraumbewirtschaftung auch auf diese Straßen erweitern kann, sodass zumindest für diesen Bereich ein „Parken mit Parkscheibe von maximal zwei Stunden eingerichtet werden kann mit dem Zusatz "für Anwohner frei“, um dem verstärkten Parkdruck und dem Parkplatzsuchverkehr entgegenzuwirken.

Speziell auf der Kurfürstenstraße sollte indes nur die südliche Seite (vor den Wohnhäusern) mit einbezogen werden. Auf der Seite zum Stadt befürwortet die CDU weiterhin freies Parken.

Stadt will Parkscheinautomaten aufstellen

Die CDU läuft bei der Verwaltung damit offene Türen ein: Diese erklärt, dass derzeit nach dem „Gesamtkonzept Ruhender Verkehr" im Umfeld der Augusta-Kranken-Anstalt die Bewirtschaftung mit Parkschein ausgeweitet werde, insbesondere auf der Zeppelinstraße und der Lorenz-Rebbert-Allee, sowie der Bewohnerparkbereich („Bewohner frei“ auf der nördlichen Seite der Zeppelinstraße) eingerichtet werde.

Die Wirkung dieser Maßnahmen will die Stadt zunächst abgewartet und in ca. zwei Jahren evaluieren, so dass die vorgeschlagenen Änderungen bei Bedarf in der zweiten Stufe zur Umsetzung des Gesamtkonzeptes berücksichtigt werden könnten.

