Stadt Bochum zahlt für den "grünen Daumen" von Hausbesitzern

Die Stadt Bochum fördert Hausbesitzer in Hofstede und Riemke finanziell bei der Begrünung ihrer Dächer und Fassaden.

Bochum-Hofstede/Riemke Die Stadt Bochum legt für die Stadtteile Hofstede und Riemke ein Förderprogramm auf. Hausbesitzer begrünen ihre Dächer und Vorgärten.

Um für private Haus- und Wohnungseigentümer in Hofstede und Riemke , hat die Stadt ein kommunales Förderprogramm für Dach- und Fassadenbegrünung sowie die ökologische Aufwertung von Vorgärten und Hofflächen aufgelegt.

Alle Wohn- und Hauseigentümer der Stadtteile Hofstede und Riemke können für Dach- und Fassadenbegrünungen sowie die Anlage von ökologischen Vorgärten und Hofflächen Förderanträge stellen. Das Programm läuft bis Ende 2021. Gefördert werden 50 Prozent der Gesamtherstellungskosten, der Höchstbeitrag beträgt 25.000 Euro je Antragstellerin oder Antragsteller und Jahr.

Hochwassergefahr steigt in den Bochumer Stadtteilen

In den Stadtteilen Riemke und Hofstede besteht aufgrund ihrer Lage in einem Gebiet mit hohem Grundwasserstand und einem hohen Anteil an versiegelter Fläche künftig die Gefahr, besonders betroffen von Überflutungen bei Starkregen sein. Flächenentsiegelung und Begrünungsmaßnahmen, wie beispielsweise Dachbegrünungen, tragen laut Verwaltung dazu bei, diese Schäden zu mildern.

Sie fördern aber auch die Biodiversität und tragen zur Artenvielfalt, insbesondere der In sekten und Vögel bei. Darüber hinaus erhöhe zum Beispiel die Fassadenbegrünung auch die Lebensqualität im Innenraum eines Gebäudes, indem es dieses gegen Hitze und Wärme abschirme. Entsiegelungen und Begrünungen von Dach- und Wänden im urbanen Raum verbessern zudem auch wesentlich das Lokalklima. So profitieren nicht nur Flora und Fauna, sondern vor allem auch der Mensch selbst.

Auch an den Cityradialen wird mehr begrünt

2021 und 2022 werden dann auch im Zuge der von der Stadt aufgelegten Förderrichtlinie „Kommunales Modernisierungsprogramm Bochum“ Dach- und Fassadenbegrünungen sowie ökologische Vorgärten und Hofflächen im Bereich der „Cityradialen“ der Bochumer Innenstadt gefördert.

Interessierte können sich kostenlos durch den von der Stadt beauftragten Modernisierungsberater Markus Ulmann beraten lassen. Eine Kontaktaufnahme ist möglich per Mail an info@ulmann-architekten.de oder unter der Rufnummer 02 34 / 60 14 83 52. Das Förderprogramm hatten SPD und Grüne angeregt.

