Stadtgarten Wattenscheid: Aus Vogelpark wird Storchenpark

Wattenscheid. Für den Umbau des Vogelparks im Stadtgarten Wattenscheid zum Storchenpark gab die Bezirksvertretung grünes Licht. Doch es gibt auch Kritik.

Im Rahmen der Bürgerbeteiligung hatten gewünscht wird. Das Schreiben hatte Özlem Agildere bei der Stadt Bochum eingereicht - sie erläuterte in der Sitzung der Bezirksvertretung am 19. Januar auch das Anliegen.

Mehrheit im Bezirk für Umbau

Die Mehrheit - bis auf die AfD - stimmte aber der Umwandlung des Vogel- in einen Storchenerlebnispark mit lernpädagogischen Elementen für rund 300.000 Euro zu. Ein Teil der Bürger-Argumente fand allerdings Eingang im Änderungsantrag, u.a. geht es dabei um die einladende Gestaltung des verwahrlosten Eingangbereichs (Fläche mit dem alten Sittichhaus und Geräteschuppen), die artgerechte Tierhaltung und die Betonung naturnaher Elemente bei der Umgestaltung.

Keine artgerechte Haltung

Der . Daher hatte man sich im Zuge der Umgestaltungen für den Vogelpark dazu entschieden, nur noch für eine Vogelart – nämlich Störche – ein artgerechtes Gehege herzustellen. In den neun Gehegen werden bisher Störche, Uhus und Geflügel gehalten. Aufgrund veränderter gesetzlicher Vorgaben hinsichtlich tier- und artenschutzrechtlicher sowie tierseuchenrechtlicher Standards stellte sich insbesondere die Haltung der Uhus und des Geflügels als problematisch heraus.

Tierpark Bochum betreut Anlage

Nach der Auswertung der Analyse kam der Tierpark Bochum zu dem Ergebnis, . Ein Vergleich mit anderen Anlagen führte zu der Erkenntnis, dass Investitionen für die Beibehaltung des Status Quo zu keiner Attraktivitätssteigerung des Vogelparks im Stadtgarten Wattenscheid führen werde. Für die Erneuerung eines artenreichen Vogelparks inklusive aller Schutz- und Unterhaltungsmaßnahmen sah die Stadt Bochum keine Möglichkeit, "für die man hier Fördermittel beantragen könnte".

Konzentration auf Störche

Der Tierpark Bochum, der den neuen Storchenpark betreuen wird, hat Kontakt zum Verein für Ziervögel in Recklinghausen aufgenommen. Der Verein hat sich bereit erklärt, die Bestandstiere einschließlich der wiederverwendbaren Teile der Volieren und Ausstattung sofort kostenlos zu übernehmen. Dafür gab die Bezirksvertretung grünes Licht. Die Stadt Bochum kann so nach eigenen Angaben Kosten in Höhe von ca. 54.000 Euro für Abbruch und Entsorgung einsparen. Zudem würden "die Volieren und die Ausstattung einer sinnvollen und nachhaltigen Nutzung zugeführt. Der Tierbestand kann gesetzeskonform in fachgerechte Hände abgegeben werden".

