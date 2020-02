Stiepel hat die geringste Verschuldungsquote

Überschuldet sind Personen, denen es dauerhaft nicht gelingt, mit ihren monatlichen Einnahmen die monatlichen Ausgaben zu decken.

In Bochum ist Stiepel der Stadtteil mit der geringsten Verschuldungsquote (4,65 Prozent). Das ist der zweitbeste Wert im gesamten Ruhrgebiet hinter Essen-Heisingen (4,63) Zu den Top 20 im Revier gehört außerdem noch der Postleitzahlbereich 44799 (Altenbochum, Querenburg, Weitmar, Wiemelhausen).

Die höchsten Verschuldungsquoten in Bochum gab es 2019 in den den Postleitzahlbereichen 44787 (Mitte; 21,05 Prozent), 44866 (Günnigfeld, Sevinghausen, Wattenscheid, Westenfeld; 20,95) und 44809 (Grumme, Hamme, Hofstede, Mitte, Riemke; 19,17).

Es gibt einige Beratungsstellen in der Stadt, an die sich Betroffene wenden können, darunter: Bochumer Schuldner-Schutz, Sozialdienst katholischer Frauen, Verbraucherzentrale, Caritas und Madonna. Finanziert werde einige von ihnen aus Landesmitteln. Alle erhalten außerdem Geld aus einem eigens für die Schuldnerberatung in NRW eingerichteten Sparkassenfonds.