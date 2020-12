Südpark-Bad: Förderverein befürchtet weitere Verzögerungen

Wattenscheid-Höntrop. Der Förderverein des Hallenfreibads Wattenscheid-Höntrop kritsiert den Zeitverlust bei der Neubauplanung. Entscheidung müsse endlich fallen.

Die sind weitgehend abgeschlossen. "Wie geht es jetzt weiter?", fragt Stefan Wolf, Vorsitzender des Fördervereins "Freundinnen und Freunde des Hallenfreibades Höntrop e.V." Es sei viel Zeit bei der Neubau-Konzeptionierung vertan worden, und es sei zu befürchten, dass der Neubau weiter auf sich warten lasse.

Mehrere Schwimmbadkonzepte

Die „Wasserwelten Bochum" hatten Anfang des Jahres fünf Varianten für das künftige Höntroper Schwimmbad in der Bezirksvertretung Wattenscheid und im Ausschuss für Sport und Freizeit präsentiert. Mit den Präsentationen in Bezirksvertretung und Ausschuss wolle man ein Meinungsbild der Politik über deren Präferenzen einholen, hieß es damals bei den Wasserwelten.

Doch die Vorschläge spalteten die Gemüter. Denn keine der Varianten überzeugte die Politik mehrheitlich. Wolf: "Nur eine Minderheit wollte den Vorlieben des Geschäftsführers der Wasserwelten, Berthold Schmitt, folgen: ein 50 Millionen Euro teures Prestigeobjekt, angelehnt an Konzepte, die vor 20 Jahren andernorts einmal erfolgreich waren. Es müsste mindestens 360.000 Besucher pro Jahr anziehen, um sich wirtschaftlich einigermaßen rechtfertigen zu können und würde letztlich mit dem Freizeitbad Heveney um Besucher konkurrieren."

Kritik an großer Variante

Zudem erscheine diese als "Leuchtturmprojekt" bezeichnete große Variante 1 "als absurde Variante, indem sie einerseits auf die hohe Aufenthaltsqualität des Standorts Südpark setzt, diese andereseits durch hohe Besucherzahlen stark beschädigen würde". Und wie eine Sensitivitätsanalyse des Fördervereins gezeigt habe, stehe die „Wirtschaftlichkeit" der großen Variante "ohnehin auf tönernen Füßen: Schon das Ausbleiben eines Teils der Besucher würde ins wirtschaftliche Aus führen, indem der Zuschussbedarf weit über die prognostizierten Werte hinausginge".

Der Förderverein kritisiert auch den Plan der Wasserwelten, ihre Verwaltung im Südpark, mitten im Grünen, unterbringen: "Keine gute Idee, nicht nur wegen der erwartbaren Leerstände an Bestandsimmobilien unserer Innenstadt, für die neue Nutzungen gebraucht werden."

Aber auch die von den Wasserwelten als zweitbeste Lösung bezeichnete Variante 3 fand nicht die Zustimmung der Politik. Wolf: "Denn die damit verbundene Schließung des traditionsreichen Höntroper Freibadangebotes bis hin zum Abriss des vor wenigen Jahren erst aufwändig sanierten Sprungturms leuchtete den meisten Politikern verständlicherweise ebenfalls nicht ein."

Eiliger Kompromissvorschlag

Die Politik habe so letztlich vor der Situation gestanden, "zwischen zwei unbefriedigenden Varianten wählen zu sollen und machte bedauerlicherweise den Fehler, zu glauben, mittels einer Flut von Änderungsanträgen mal eben, zwischen Tür und Angel, eine sinnvolle Kompromissvariante finden zu können", so Wolf. Das war die erweiterte Variante drei u.a. mit Cabriodach. Derzeit stehen damit zwei Varianten zur Entscheidung.

Für ihn sind es die Wasserwelten Bochum, "die das Thema verfehlt und ihre Hausaufgaben nicht sorgfältig genug gemacht hatten. Es wäre jetzt an ihnen gewesen, endlich, zumindest auf dem Wege der Nachbesserung ein wirklich durchdachtes und konsensfähiges Konzept zu erarbeiten". Damit meine er ein Bad, "das den Bedürfnissen der Bürger aller Altersgruppen, dem zu schützenden Standort, wie auch den heutigen Anforderungen an Nachhaltigkeit und Inklusion gerecht wird".

So sei abermals ein wertvolles Jahr vertan worden. "Seit bald fünf Jahren hat keine Schülerin und kein Schüler mehr an einem Schwimmunterricht in Höntrop teilnehmen können." Und es sei schon jetzt absehbar, dass einen weiteren Grundschuljahrgang dieses Schicksal ereilen werde. "Denn bis heute haben die Wasserwelten kein konsensfähiges Konzept vorgelegt, geschweige denn einen Architektenwettbewerb, eine Planung oder einen Bauantrag. Anders, als unser neuer Bezirksbürgermeister Hans Peter Herzog zu glauben scheint, wird es im Südpark auch im kommenden Jahr keinen Baubeginn geben", befürchtet Stefan Wolf.

Denn mit der Schaffung der dafür notwendigen konzeptionellen, politischen und planerischen Voraussetzungen seien die Verantwortlichen "völlig in Verzug geraten. Der kürzlich auf dem Schwimmmeisterhäuschen aufgestellte Weihnachtsbaum und die damit geäußerten Hoffnungen auf einen baldigen Baubeginn werden sich auch im Jahr 2021, allein aufgrund der schweren, bis heute anhaltenden Versäumnisse, nicht erfüllen lassen", meint Wolf.

Zahlreiche Gutachten

Er kritisiert die "Flut an Gutachten, und wer kennt sie überhaupt? Denn bisher halten die Wasserwelten ihre Gutachten unter Verschluss. Politik und Öffentlichkeit werden lediglich ausgewählte Auszüge zugänglich gemacht". Auch dem Wunsch des Fördervereins, die Kostenermittlungen zu den verschiedenen Varianten einmal näher betrachten zu wollen, "will man nicht folgen und gab diese Informationen nicht heraus. Hat man bei den Wasserwelten Angst, dass ihre Zahlen einer kritischen Überprüfung nicht standhalten könnten?"

Kritik an Abrissarbeiten

Die Abrissarbeiten hätten maßvoller erfolgen sollen mit Blick eine mögliche Nutzung von Gebäudeteilen für den Neubau." Auch der 85 m lange und 19 m breite Technik- und Umkleidetrakt des Freibads sei nun unwiederbringlich verloren. "Dabei handelte es sich um eine Stahlskelettkonstruktion mit 2700 qm Brutto-Grundfläche, dessen Baugrube, Gründung, tragende Konstruktion und Decken mit einem wieder nutzbaren Rohbauwert von rund 1,6 Millionen zu Buche geschlagen hätten, wie unser Arbeitskreis Nachhaltigkeit ermittelte." Dabei seien noch nicht die Ersparnisse bei den Abriss- und Entsorgungskosten berücksichtigt worden, "von der Verschwendung der darin gebundenen grauen Energie und der Ressourcen ganz zu schweigen. Auf die diesbezüglichen Anregungen zur Integration dieses Gebäudeteils in ein neues Gesamtkonzept ernteten wir bei den Verantwortlichen leider nur unverständiges Schweigen, zuletzt bei einem Gespräch am 7. September 2020".

Die Wasserwelten Bochum GmbH will nach Vorlage aller Gutachten (vor allem zu Lärm, Verkehr, Baurecht) den politischen Gremien nun bald einen Vorschlag unterbreiten, wie es mit dem geschlossenen Südpark-Bad weitergehen kann. Das soll bald passieren. Entscheiden muss der Bochumer Stadtrat, wie viel Geld er für das Südpark-Bad zur Verfügung stellen will. Vor der Kommunalwahl im September gab es kein Mehrheitsvotum der Politik dazu. Die städtischen Bäder wurden vor zwei Jahren an die Wasserwelten Bochum GmbH ausgelagert. Der Aufsichtsrat der Bochumer Holding Versorgung und Verkehr trifft dann letztlich die Entscheidungen.

Mehr Bürgerbeteiligung gefordert

Die Einbindung der Bevölkerung "in dieses so bedeutsame Projekt ist bisher ebenfalls hinter den Erwartungen an moderne Partizipationsformen zurückgeblieben", so der Vorstand. Der Förderverein vermisse bei den Wasserwelten "eine ehrliche Information und Kommunikation". Wolf verweist darauf, dass "die einzige Veranstaltung zur Bürgerbeteiligung und -partizipation, die es seit Schließung des Hallenbades im Jahr 2016 gab, weder von der Stadt Bochum noch von den Wasserwelten initiiert war. Vielmehr war es unser Verein, der im Rahmen seiner Jahreshauptversammlung am 21. März 2019 eine Informations- und Diskussionsveranstaltung im Höntroper Kolpinghaus ermöglichte."

INFO: Verein will am Ball bleiben

Der Förderverein will als konstruktiver und kritischer Begleiter der Schwimmbaderneuerung weiterhin seine Argumente für eine Lösung vortragen. "Denn wir brauchen weder einen Vergnügungspark noch einen ,Schwimmpark'. Was wir brauchen, ist ein nachhaltiges Schwimmbad im Park, ein ,Parkbad' für alle Menschen, und zwar so schnell wie möglich", so der Vorstand.